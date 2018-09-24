Историческое событие. Во Владимирской области народ проголосовал за нового губернатора. Накануне в регионе состоялся второй тур выборов главы региона.
Историческое событие. Во Владимирской области народ проголосовал за нового губернатора. Накануне в регионе состоялся второй тур выборов главы региона.
На этот пост претендовало два человека. Светлана Орлова
, кандидат от "Единой России" и Владимир Сипягин шёл от ЛДПР. В первом туре Орлова обошла Сипягина на пять процентов. Однако в решающий момент победу одержал либерал-демократ. За него проголосовало чуть больше 57 процентов избирателей. За Орлову свои голоса отдали 37,5 процентов регионального электората. Напомню, для победы во втором туре было достаточно простого большинства.