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<a href="http://33live.ru/novosti/24-09-2018-oblast-progolosovala-za-sipyagina.html" target="_blank">Область проголосовала за Сипягина!</a> - Историческое событие. Во Владимирской области народ проголосовал за нового губернатора. Накануне в регионе состоялся второй тур выборов главы региона.