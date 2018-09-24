Сеть заполонили новости о беременности Меган Маркл. Как оказалось, снимок, на котором супруга принца Гарри запечатлена с большим животом – подделка.

Сеть заполонили новости о беременности Меган Маркл. Какоказалось, снимок, на котором супруга принца Гарри запечатлена с большимживотом – подделка.Как компетентно заявляет издание Woman’s day, журнал, на обложке которого Меган демонстрирует изменившуюсяфигуру, вышел еще в ноябре прошлого года, сразу после помолвки будущих герцога игерцогини Сассекских. Также отмечается, что, если бы беременность имела местобыть, о ней давно бы объявил Кенсингтонский дворец. Ведь в случае с Кейт Миддлтонименно так и поступали.Кроме того, после вступления в брак Меган носит исключительнонаряды, подходящие по королевскому дресс-коду, а на обложке Маркл позирует в короткойкожаной куртке с заклепками и шипами на плечах. До замужества она могла позволитьсебе вольности в выборе одежды, однако сейчас увидеть ее в чем-то подобном на публикеневозможно.Отметим, что слухи о скором пополнении в семье герцога игерцогини Сассекских от части правда. Маркл действительно пытаетсязабеременеть. Как сообщает анонимный источник, Меган даже просила совета у КейтМиддлтон и обсуждала эту проблему с подругами. Поговаривают, что супруге принцапосоветовали заняться инь-йогой, ночными медитациями и пить больше чая.Как писали Dni.Ru, первой о том, что жена принца Гарринаходится в интересном положении, заявила бьюти-эксперт Мика Майер. По словамстилиста, Меган выдали волосы. Локоны Маркл с каждым днем все больше вьются,так как будущая мама больше не может выпрямлять волосы химией. Однако официальные представители королевской семьи эту информацию все еще не подтвердили, но и не опровергли.