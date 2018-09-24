Сеть заполонили новости о беременности Меган Маркл. Как
оказалось, снимок, на котором супруга принца Гарри запечатлена с большим
животом – подделка.
Сеть заполонили новости о беременности Меган Маркл. Как
оказалось, снимок, на котором супруга принца Гарри запечатлена с большим
животом – подделка.
Как компетентно заявляет издание Woman’s day, журнал, на обложке которого Меган демонстрирует изменившуюся
фигуру, вышел еще в ноябре прошлого года, сразу после помолвки будущих герцога и
герцогини Сассекских. Также отмечается, что, если бы беременность имела место
быть, о ней давно бы объявил Кенсингтонский дворец. Ведь в случае с Кейт Миддлтон
именно так и поступали.
Кроме того, после вступления в брак Меган носит исключительно
наряды, подходящие по королевскому дресс-коду, а на обложке Маркл позирует в короткой
кожаной куртке с заклепками и шипами на плечах. До замужества она могла позволить
себе вольности в выборе одежды, однако сейчас увидеть ее в чем-то подобном на публике
невозможно.
Отметим, что слухи о скором пополнении в семье герцога и
герцогини Сассекских от части правда. Маркл действительно пытается
забеременеть. Как сообщает анонимный источник, Меган даже просила совета у Кейт
Миддлтон и обсуждала эту проблему с подругами. Поговаривают, что супруге принца
посоветовали заняться инь-йогой, ночными медитациями и пить больше чая.
Как писали Dni.Ru, первой о том, что жена принца Гарри
находится в интересном положении, заявила бьюти-эксперт Мика Майер. По словам
стилиста, Меган выдали волосы. Локоны Маркл с каждым днем все больше вьются,
так как будущая мама больше не может выпрямлять волосы химией. Однако официальные представители королевской семьи эту информацию все еще не подтвердили, но и не опровергли.