Евгению Леонову-Гладышеву, пришедшему в себя после комы, требуется дорогостоящее лечение. Об этом сообщили его коллеги-артисты.

ЕвгениюЛеонову-Гладышеву, пришедшему в себя после комы, требуется дорогостоящеелечение. Об этом сообщили его коллеги-артисты.Актер почти два месяцанаходится в одной из больниц Санкт-Петербурга. После серьезной черепно-мозговойтравмы и последующего кровоизлияния в мозг Евгений Борисович впал в кому. Также известно, что у него были сломаныребра. После экстренной операции 66-летний Леонов-Гладышев буквально вернулся стого света.Теперь звезде сериала "Убойнаясила" необходима реабилитация и дорогостоящее лечение. О том, что семьенужны деньги, поведал сын актера Артем. По его словам, только сиделкеим проходится платить 66 тысяч рублей.Рассказали о состоянииЕвгения Леонова-Гладышева и его коллеги. "Был у него в больнице. Состояние тяжелое, разговаривал очень плохо. Я спрашивал у него: "Жень, все нормально? Что-то надо?" Он только мычит..." – цитируетСергея Селина В свою очередь АндрейФедорцов сообщил, что актеры уже собирают деньги на лечение.ЧП сознаменитостью случилось в августе. Он получил черепно-мозговую травму, упав наулице. Была версия и о том, что на Леонова-Гладышева напали неизвестные, ударив по голове. Заслуженный артист РоссииСергей Кошонин заявил, что инцидент не носил криминальный характер.