Евгению
Леонову-Гладышеву, пришедшему в себя после комы, требуется дорогостоящее
лечение. Об этом сообщили его коллеги-артисты.
Евгению
Леонову-Гладышеву, пришедшему в себя после комы, требуется дорогостоящее
лечение. Об этом сообщили его коллеги-артисты.
Актер почти два месяца
находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. После серьезной черепно-мозговой
травмы и последующего кровоизлияния в мозг Евгений Борисович впал в кому. Также известно, что у него были сломаны
ребра. После экстренной операции 66-летний Леонов-Гладышев буквально вернулся с
того света.
Теперь звезде сериала "Убойная
сила" необходима реабилитация и дорогостоящее лечение. О том, что семье
нужны деньги, поведал сын актера Артем. По его словам, только за сиделку
им проходится платить 66 тысяч рублей.
Рассказали о состоянии
Евгения Леонова-Гладышева и его коллеги. "Был у него в больнице,
состояние тяжелое. Разговаривал очень плохо. Я спрашивал у него:
„Жень, все нормально? Что-то надо?“. Он только мычит", – цитирует
Сергея Селина В свою очередь Андрей
Федорцов сообщил, что актеры уже собирают деньги на его лечение.
Напомним, ЧП со
знаменитостью случилось в августе. Он получил черепно-мозговую травму, упав на
улице. Была версия и о том, что на Евгения Леонова-Гладышева напали неизвестные
злоумышленники, ударив по голове. В частности, заслуженный артист России
Сергей Кошонин заявил, инцидент не носил криминальный характер.