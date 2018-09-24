Здание и прилегающая к нему территория были осмотрены сотрудниками полиции с применением служебной собаки, опасных предметов не обнаружено...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в заведомо ложном сообщении.В Дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин позвонил в службу «01» и сообщил об угрозе одному из зданий на улице Советской Армии. Здание и прилегающая к нему территория были осмотрены сотрудниками полиции с применением служебной собаки, опасных предметов не обнаружено. Эвакуация не проводилась.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Трифоновском тупике задержали подозреваемого - 28-летнего приезжего мужчину.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61