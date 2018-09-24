Сотрудники полиции в рамках комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Дети России - 2018» провели беседу с родителями учащихся восьмых классов...

Сотрудники полиции в рамках комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Дети России - 2018» провели беседу с родителями учащихся восьмых классов с целью профилактики и предупреждения наркомании среди несовершеннолетних.Начальник Отделения профилактики административной практики и противодействию наркопритонов ОНК УВД по ЗАО подполковник полиции Сергей Фирсов рассказал на родительском собрании о вреде наркотических и психотропных веществ, озвучил статистику преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и рассказал о правовых и социальных последствиях употребления запрещенных веществ, привел конкретные примеры из практики. Более 30 человек пришли, чтобы узнать, как уберечь своего ребенка от наркотизации и как распознать первые признаки наркомании.Полицейский также сообщил слушателям о проблеме вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков путем использования сети Интернет и о том, как защитить себя от преступных посягательств.Подобные мероприятия проводятся сотрудниками УВД по Западному округу на постоянной основе для того чтобы своевременно выявить факты вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39