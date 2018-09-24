В Сочи завершился музыкальный фестиваль Бархатный сезон в Жемчужине. Среди многочисленных гостей фестивале отметилось и легендарное ВИА Самоцветы с Еленой Пресняковой. Она пришла в коллектив в 1975 году и сияет там до сих пор. За кулисами праздника с женой старшего и матерью младшего Владимира Преснякова встретился корреспондент Dni.Ru.

В Сочи завершился музыкальный фестиваль "Бархатный сезон в "Жемчужине". Среди многочисленных гостей фестивале отметилось и легендарное ВИА "Самоцветы" с Еленой Пресняковой. Она пришла в коллектив в 1975 году и сияет там до сих пор. За кулисами праздника с женой старшего и матерью младшего Владимира Преснякова встретился корреспондент Dni.Ru."Самоцветы" – один из самых востребованных сегодня коллективов. Проверенные временем песни про "Мой адрес – Советский Союз", "Увезу тебя я в тундру", и "Не надо печалиться" часто хотят слышать на корпоративах, свадьбах, юбилеях. Поэтому, как заверила 71-летняя Елена Петровна, дома в Москве она проводит лишь несколько дней в месяц, а все остальное время живет в гостиницах, поездах и самолетах."У меня даже есть специальное несминаемое платье, в котором я выхожу на сцену – оно много места не занимает в чемодане и очень практичное, его можно дать в раковине постирать", – пояснила легендарная солистка "Самоцветов". Она, несмотря на возраст, в отличной форме – подтянутая, энергичная, свежая. И на сцене Летнего театра Сочи, где гранд-отель "Жемчужина" праздновал 45-й "Бархатный сезон", дала фору многим более юным коллегам.И лишь летом она смогла позволить себе небольшой перерыв. "Я отдыхала на Сардинии, – рассказала артистка корреспонденту Dni.Ru. – Примерно в то же самое время там была и Алла Пугачева с семьей. Но мы не встретились – я поздно узнала. Кристина (Орбакайте, бывшая гражданская жена сына Пресняковой, – Прим. ред.) огорошили меня, сказав, что они всей семьей были на этом итальянском острове. Я, конечно, огорчилась, что не пересеклись там".Вообще, этот "средиземноморский рай", как часто называют Сардинию, звезды облюбовали давно.Еще в конце 90-х туда приехал Михаил Горбачев, бывший президент СССР, вместе с супругой. А сегодня Яна Рудковская, Андрей Малахов, Николай Басков и Филипп Киркоров предпочитают фешенебельный курорт Порто-Черво на севере острова, где стоимость номера в отеле начинается от 700 тысяч рублей в сутки. София Ротару в прошлом году в элитном яхт-клубе там отмечала 71-летие. А один из самых богатых людей в мире Роман Абрамович купил на Сардинии собственную виллу за 30,3 миллиона евро.