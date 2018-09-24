Говорят, в ближайшее время Кристина Орбакайте переедет жить в США. Супруг артистки, бизнесмен Михаил Земцов, прожил за океаном большую часть времени, у него там родители. К тому же у Кристины и Михаила есть недвижимость в Майами.

Говорят, в ближайшее время Кристина Орбакайте переедет жить в США. Супруг артистки, бизнесмен Михаил Земцов, прожил за океаном большую часть времени, у него там родители. К тому же у Кристины и Михаила есть недвижимость в Майами.Каждый год Кристина Орбакайте и ее муж Михаил Земцов с детьми проводили отпуск в Америке, где у них собственные апартаменты. Однако, по информации , семья приняла решение жить там постоянно. Оказалось, помимо дома в Майами, артистка стала обладательницей квартиры в Нью-Йорке.Говорят, супруг Михаил Земцов не раз предлагал Орбакайте переехать в Америку. Сам Михаил большую часть жизни прожил в США, там живут его родители. К тому же, отмечает издание, во многом на решение Кристины переехать за океан повлиял спад востребованности в России.Шестилетняя дочь певицы Клава в сентябре уже пошла в подготовительный класс школы в Нью-Йорке. Об этом журналистам рассказали в окружении Кристины Орбакайте. "Ей очень нравится учиться, на английском общается не хуже, чем на русском. Ко всему прочему она гражданка этой страны. Родители жалеют только, что перестала посещать занятия в балетной школе Ксении Белой в Москве, у нее хорошо получалось танцевать. Будут искать подобное учреждение за границей", – поведали близкие к Кристине люди.Тем не менее, в октябре Орбакайте на время вернется в Россию. У артистки запланирован гастрольный тур с концертами и спектаклем "Двое на качелях". Отметим, что сама Кристина информацию о своем переезде в Америку пока ничего не говорила.