Отец Жанны Фриске Владимир Борисович дал откровенное интервью. Он рассказал о том, как знаменитости помогли певице, узнав о ее беде, и показал прежде неизвестные фотографии артистки.

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович дал откровенное интервью. Он рассказал о том, как знаменитости помогли певице, узнав о ее беде, и показал прежде неизвестные фотографии артистки.Владимир Борисович Фриске снялся в передаче Леонида Закошанского "Выход в люди" на канале "Россия 1". Как оказалось, Леонид стал первым среди телевизионщиков, кто помог Жанне тогда. когда стало известно о смертельном диагнозе, причем сделал это не на камеру.Помимо Закошанского, много отечественных знаменитостей помогли Фриске. "Принесли деньги от Лепса. 100 тысяч евро. Потом Лолита присылала деньги. Я лично знаю. На личный счет Жанне. Коля Басков присылал, по-моему, 600 тысяч", – рассказал Владимир Борисович.Несмотря на помощь, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Но отец артистки убежден, что время не лечит. "Я думал, будет легче – нет. В особенности. только посмотрю какую-нибудь передачу, иногда случайно загляну в интернет, кто-то мне что-то пришлет, тогда это опять начинает все вспоминать, накатывать, слезы, и также жена. Кто бы что не говорил... Это не может вылечить. Ну как? Это часть твоей жизни, самая хороша, добрая. самая такая сознательная. И все было по-настоящему, без всяких нарисовок..." – высказался отец Жанны.Владимир Борисович показал семейные фотографии, которые, как сообщил за кадром ведущий передачи, никогда никому не показывал. "Я иногда, бывает, фотографии есть, где я говорю: "Это Жанна или Наташа (младшая сестра певицы. – Прим.ред.)?" Она мне: "Ты что, совсем уже?" Я говорю: "Ну, я точно не могу понять, кто это, Жанна или Наташа", – признался Фриске.Зашла речь и о сыне Жанны Платоне, которого та родила от ведущего Дмитрия Шепелева. Дедушка редко видится с мальчиком. поэтому записал для него обращение. "Платошенька, миленький, я хочу тебе сказать одно: мы с бабушкой тебя любили, любим и будем любить всю жизнь, до конца своей жизни. Ты для нас самое родное. что есть на этом свете. И поверь мне, кто бы там тебе что бы ни говорил, там бабушка та или... не знаю, кто там говорит, я знаю. что тебе говорили, что бабушка Оля умерла... Нет, бабушка жива, она ждет с тобой встречи. И я жду с тобой встречи. Когда-нибудь ты все поймешь. Мы тебя очень любим. И все, что здесь есть, где мы живем, это твое", – заявил Фриске.Он также отметил. что Платону принадлежат и квартира Жанны и ее дом. "Все на тебя уже переписано. И все завещание у меня. Лежит завещание на тебя", – сообщил Владимир Борисович.