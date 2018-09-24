Глава Минобороны России вооружит Сирию современным зенитно-ракетным комплексом С-300. Сергей Шойгу заявил, что передача ЗРК произойдет в течение двух недель.

Глава Минобороны России вооружит Сирию современнымзенитно-ракетным комплексом С-300. Сергей Шойгу заявил, что передача ЗРКпроизойдет в течение двух недель.С-300 существенноукрепит боевые возможности сирийской ПВО. По словам Шойгу, именно действияИзраиля, послужившие причиной крушения российского самолета Ил-20, вынудили нашустрану принять адекватные ответные меры, направленные на повышение безопасностироссийских военных в Сирии.Комментируя обстоятельства гибели Ил-20, министр обороны отметил, что"израильские экипажи, прекрасно зная воздушную обстановку, прикрылисьроссийским самолетом, что привело к его поражению". Известно, что С-300,вызывающий страх и трепет у Запада, способен перехватывать средства воздушногонападения на дальности более 250 километров. Кроме того, комплекс может поражатьнесколько воздушных целей, сообщаетНапомним, Ил-20по ошибке был сбит сирийской ПВО в ночь с 17 на 18 сентября. Погибли 15российских военных. Ракета, выпущенная ЗРК С-200, предназначалась израильскимF-16, которые атаковали объекты в районе Латакии.В МинобороныРоссии расценивают действия Израиля как "преступную халатность", передает .В свою очередь израильская сторона с такими выводами не согласилась и вину втрагедии не признала.