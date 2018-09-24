Глава Минобороны России вооружит Сирию современным
зенитно-ракетным комплексом С-300. Сергей Шойгу заявил, что передача ЗРК
произойдет в течение двух недель.
Глава Минобороны России вооружит Сирию современным
зенитно-ракетным комплексом С-300. Сергей Шойгу заявил, что передача ЗРК
произойдет в течение двух недель.
С-300 существенно
укрепит боевые возможности сирийской ПВО. По словам Шойгу, именно действия
Израиля, послужившие причиной крушения российского самолета Ил-20, вынудили нашу
страну принять адекватные ответные меры, направленные на повышение безопасности
российских военных в Сирии.
Комментируя обстоятельства гибели Ил-20, министр обороны отметил, что
"израильские экипажи, прекрасно зная воздушную обстановку, прикрылись
российским самолетом, что привело к его поражению". Известно, что С-300,
вызывающий страх и трепет у Запада, способен перехватывать средства воздушного
нападения на дальности более 250 километров. Кроме того, комплекс может поражать
несколько воздушных целей, сообщает
Напомним, Ил-20
по ошибке был сбит сирийской ПВО в ночь с 17 на 18 сентября. Погибли 15
российских военных. Ракета, выпущенная ЗРК С-200, предназначалась израильским
F-16, которые атаковали объекты в районе Латакии.
В Минобороны
России расценивают действия Израиля как "преступную халатность", передает .
В свою очередь израильская сторона с такими выводами не согласилась и вину в
трагедии не признала.