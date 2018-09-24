Про коалиционное правительство говорил и избранный губернатор. Владимир Сипягин сегодня ответил на вопросы журналистов. Общение длилось более двух часов. Задали представители СМИ несколько десятков вопросов. Сипягина спросили о работе в новой должности, о том, с чего он планирует начать свою трудовую деятельность в качестве главы области, о кадровых перестановках в Белом Доме, а также о развитии экономической и социальной сфер. Самые яркие высказывания нового губернатора оставляем без комментариев.

Про коалиционное правительство говорил и избранный губернатор. Владимир Сипягин сегодня ответил на вопросы журналистов. Общение длилось более двух часов. Задали представители СМИ несколько десятков вопросов. Сипягина спросили о работе в новой должности, о том, с чего он планирует начать свою трудовую деятельность в качестве главы области, о кадровых перестановках в Белом Доме, а также о развитии экономической и социальной сфер. Самые яркие высказывания нового губернатора оставляем без комментариев.