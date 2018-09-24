После окончания второго тура губернаторских выборов действующая глава региона Светлана Орлова, утром 24 сентября, провела встречу со своими заместителями.
После окончания второго тура губернаторских выборов действующая глава региона Светлана Орлова
, утром 24 сентября, провела встречу со своими заместителями. Во время мероприятия действующий губернатор поблагодарила всех жителей области за честные и открытые выборы. Так же губернатор пожелала только избранному губернатору Владимиру Сипягину успехов на непростой работе. Так же Светлана Орлова
отметила, что работа еще не закончена.
Светлана Орлова
, действующий губернатор Владимирской области: "Нам еще предстоит поработать немножко, поэтому я бы хотела всех своих коллег, которые занимаются своим направлением, продолжать работу. Особенно Лидию Филипповну, ведь это подготовка к зиме - почему, потому что это такой важный фактор. Хотела поблагодарить жителей области за честные выборы, за то, что они прошли открыто, что они прошли практически без нарушений, конкурентоспособными. Хотела поздравить своего коллегу, кто выиграл эти выборы – Сипягина, это работа не простая, она сложная, поэтому хотела пожелать ему успехов. И хотела поблагодарить свою команду".