46-летняя Лала Аллегрова уже много лет работает концертным директором своей знаменитой матери. Но вне работы они, как оказалось, редко пересекаются.

46-летняя Лала Аллегрова уже много лет работает концертным директором своей знаменитой матери. Но вне работы они, как оказалось, редко пересекаются."Так сложилось: живем вместе и в то же время врозь, дом большой – иногда по два-три дня не пересекаемся, находясь в одних стенах. Графики разные, – объяснила Аллегрова причину, по которой ей не удается общаться с дочерью часто. – Неконфликтные, не ругаемся. Но если мне кто-нибудь наступит на любимую мозоль, боюсь, не промолчу!".По словам певицы, сегодня ей чаще хочется оставаться дома. "Начался период, когда хочется чаще быть с близкими. Это дефицит общения с мамой, бабушкой из-за сумасшедших гастролей. Восполняю. Забрала себя у зрителя, но зато вернулась в семью. Наступило некое умиротворение. Всех обидчиков простила, ни на кого не держу зла, не завидую", – цитирует Ирину Александровну журналНапомним, несмотря на то что мама у Лалы – певица, а дедушка – актер и режиссер, она не выбрала артистическую карьеру. Хотя в юности Лала занималась музыкой, была бэк-вокалисткой в созданной вместе с друзьями группе, участвовала в записи нескольких дисков мамы, ездила на гастроли вместе с Игорем Николаевым. Училась она в Российской академии театрального искусства на режиссерском факультете у Алексея Гарнизова, который был режиссером-постановщиком программ Ирины Аллегровой. Потом Лала была постановщиком нескольких программ у знаменитой матери. Впрочем, дуэтом с родительницей она тоже пела – все помнят их хит "Мама".В начале сентября Лала приехала на "Новую волну" в Сочи на творческий вечер Ирины Аллегровой. Рядом был нынешний муж Лалы, чемпион России по дзюдо Артем Артемьев, и 21-летний сын от первого брака Александр, будущий дипломат, студент престижного факультета МГИМО.