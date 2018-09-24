Союз вкладчиков России сообщил новые подробности о деле лишения лицензии банка Югра. Оказывается, банк выполнил все предписания регулятора, но, несмотря на это, ЦБ ввел в нем временную администрацию.

Союз вкладчиков России сообщил новые подробности о делелишения лицензии банка "Югра". Оказывается, банк выполнил все предписаниярегулятора, но, несмотря на это, ЦБ ввел в нем временную администрацию.Новые факты в деле о лишении лицензии "Югры", котороетянется уже больше года, изложены в открытом письме Союза вкладчиков в Госдуму.Общественная организация утверждает, что банк "Югра" на самом деле исполнил всепредписания и требования регулятора, но руководство Центробанка все равно пошлона крайние меры.Детали взаимоотношений "Югры" и регулятора, по версииСоюза вкладчиков, такие: 6 июля 2017 года по указанию первого зампреда ЦентробанкаДмитрия Тулина руководству банка "Югра" было вынесено предписание одоформировании резервов на сумму 13,4 миллиардов рублей в срок до 15:00 7 июля2017 года. Предписание было вручено представителю банка 6 июля в 22:00.Несмотря на жесткие сроки для выполнения требования, банк днем6 июля, еще до получения предписания, увеличил размер собственных средств до 45миллиардов рублей, из которых он и выделил деньги на выполнение предписаниярегулятора. Необходимые документы о выполнении требования ЦБ поступили в БанкРоссии 7 июля в 15:05 и в 17:45, как того и требовал регулятор.Но, тем не менее, Тулин подписал приказ № ОД-1901 о введениивременной администрации по управлению "Югрой", указав в качествеоснования снижение собственных средств банк более чем на 30%.Оказалось, чтобы лишить банк лицензии, нужно просто использоватьправильную отчетность того же банка, например, за 5 июля 2017 года,когда предписания о доформировании резервов еще не было даже в проекте, исоответственно увеличения капитала кредитной организации даже логическине могло быть, сообщают в Союзе вкладчиков.Общественная организация просит обеспечить государственнуюзащиту прав более 34 тысяч граждан, пострадавших от действий Центробанка иинициировать парламентского расследования деятельности руководителей БанкаРоссии.Напомним, временная администрация в лице Агентства пострахованию вкладов была введена в "Югре" в июле 2017 года. а вначале августа у банка была отозваналицензия. По итогам первого полугодия 2017 года банк занимал 33-е место поразмеру активов в банковской системе России.