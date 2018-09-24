Союз вкладчиков России сообщил новые подробности о деле
лишения лицензии банка Югра. Оказывается, банк выполнил все предписания
регулятора, но, несмотря на это, ЦБ ввел в нем временную администрацию.
Союз вкладчиков России сообщил новые подробности о деле
лишения лицензии банка "Югра". Оказывается, банк выполнил все предписания
регулятора, но, несмотря на это, ЦБ ввел в нем временную администрацию.
Новые факты в деле о лишении лицензии "Югры", которое
тянется уже больше года, изложены в открытом письме Союза вкладчиков в Госдуму.
Общественная организация утверждает, что банк "Югра" на самом деле исполнил все
предписания и требования регулятора, но руководство Центробанка все равно пошло
на крайние меры.
Детали взаимоотношений "Югры" и регулятора, по версии
Союза вкладчиков, такие: 6 июля 2017 года по указанию первого зампреда Центробанка
Дмитрия Тулина руководству банка "Югра" было вынесено предписание о
доформировании резервов на сумму 13,4 миллиардов рублей в срок до 15:00 7 июля
2017 года. Предписание было вручено представителю банка 6 июля в 22:00.
Несмотря на жесткие сроки для выполнения требования, банк днем
6 июля, еще до получения предписания, увеличил размер собственных средств до 45
миллиардов рублей, из которых он и выделил деньги на выполнение предписания
регулятора. Необходимые документы о выполнении требования ЦБ поступили в Банк
России 7 июля в 15:05 и в 17:45, как того и требовал регулятор.
Но, тем не менее, Тулин подписал приказ № ОД-1901 о введении
временной администрации по управлению "Югрой", указав в качестве
основания снижение собственных средств банк более чем на 30%.
Оказалось, чтобы лишить банк лицензии, нужно просто использовать
правильную отчетность того же банка, например, за 5 июля 2017 года,
когда предписания о доформировании резервов еще не было даже в проекте, и
соответственно увеличения капитала кредитной организации даже логически
не могло быть, сообщают в Союзе вкладчиков.
Общественная организация просит обеспечить государственную
защиту прав более 34 тысяч граждан, пострадавших от действий Центробанка и
инициировать парламентского расследования деятельности руководителей Банка
России.
Напомним, временная администрация в лице Агентства по
страхованию вкладов была введена в "Югре" в июле 2017 года. а в
начале августа у банка была отозвана
лицензия. По итогам первого полугодия 2017 года банк занимал 33-е место по
размеру активов в банковской системе России.