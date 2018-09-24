Кто мог стать управляющим банка до революции, что хранят в старинном сейфе и как определяют подлинность денег. В эти выходные в региональном отделении Банка России прошёл День открытых дверей. Владимирцам рассказали об истории банковского дела и тонкостях современной финансовой деятельности. Для нашей съёмочной группы сотрудники отделения банка провели специальную экскурсию по самым интересным уголкам учреждения. Подробнее в материале Маргариты Махровой.

Кто мог стать управляющим банка до революции, что хранят в старинном сейфе и как определяют подлинность денег. В эти выходные в региональном отделении "Банка России" прошёл День открытых дверей. Владимирцам рассказали об истории банковского дела и тонкостях современной финансовой деятельности. Для нашей съёмочной группы сотрудники отделения банка провели специальную экскурсию по самым интересным уголкам учреждения. Подробнее в материале Маргариты Махровой.Наталья Карпова, пресс-секретарь Отделения Владимир ГУ Банка России: "Это сейф середины 19 века, он был сделан компанией "Меллер". Он хранил кредитные договора, ценные документы, всё, что необходимо управляющему в его деятельности. Вскрыть его было практически невозможно. Смотрите, три замка и мощная дверь".Этот старинный сейф весит несколько тонн. В здании банка он стоит уже больше века и, кстати, используется сотрудниками до сих пор для хранения документов. А здесь воссоздали рабочую обстановку кабинета управляющего конца 19 века. Именно в то время в Российской империи появился Государственный банк. Затем стали открываться и его отделения в регионах, владимирское было в числе первых. Правда, собственное здание в городе банк открыл только в начале 20 века. В нём было 4 финансовых отдела и всего 12 сотрудников. Первым управляющим стал Николай Стокасимов. В то время эта должность считалась одной из наиболее престижных в стране.Наталья Карпова, пресс-секретарь Отделения Владимир ГУ Банка России: "В этом здании получили ещё квартиры управляющий, контролёр и главный бухгалер. Они переехали сюда со своими семьями, на первом этаже были 4 спальни, гостиная, комната для прислуги, комната для платья и кухня, на втором этаже находилось помещение для кредита, находился кабинет управляющего, в нём мы сейчас и находимся".Отдельного музея в здании Банка России на Большой Московской пока нет. Сотрудники отделения рассказывают, что история здесь практически повсюду. В этом зале, к примеру, собраны все интересные факты о жизни Госбанка. Такое клятвенное обещание о верности престолу и неразглашении банковских тайн подписывали управляющие банка до революции. А это истории и портреты людей, которые в разные периоды работали или кредитовались в банке. Среди них знаменитые фамилии: огородники Муравкины, "короли хрусталя" Мальцовы. Раскрыть секреты банковского дела и поучаствовать в познавательных конкурсах от студентов-волонтёров в День открытых дверей могли все желающие.Надежда Калашникова, управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России: "Банк России раньше был закрытой организацией, и Дни открытых дверей не проводились, сейчас такие дни стали уже традиционными, в этом году проводятся уже 3-й раз".Наталья Юдина, директор Владимирского филиала Финансового университета при Правительстве РФ: "Безусловно, финансовое образование сегодня является одним из наиболее интересных и престижных, так как банковская сфера сегодня всё больше и больше открывается современному человеку, поэтому мы очень рады нашему сотрудничеству с Центральным банком".Как работают аппараты для пересчёта монет и купюр, гостям демонстрировали в соседнем здании Центробанка, что в Почтовом переулке. Для гостей подготовили выставку редких купюр и монет, которым более века, и современных денег. А ещё эксперты показали, чем пользуются, чтобы определить подлинность купюр.Наталья Верба, главный эксперт отдела налично-денежного обращения и кассовых операций: "Нет такого, что сразу на один из признаков посмотрели и определили, у банкноты много степеней защиты, и, желательно, каждую группу защитных признаков смотреть".Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала: "Сегодня у меня есть уникальная возможность пройти по коридорам "святая святых" банка - кабинетов, где работают сотрудники, в обычное время здесь не может пройти ни один человек, ну и, как вы видите, в кабинеты также вход по пропускам".Эту экспозицию посвятили истории инфляции. Она рассказала о том, как и почему в России росли цены на товары и как с этим боролось. Всего День открытых дверей посетили более 300 человек. Они записывались на экскурсии заранее. В следующий раз двери банка для всех желающих обещают открыть в следующем году.