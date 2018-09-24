Пассажиры смогут проехать от станции Некрасовка
до станции Косино Кожуховской (Некрасовской) линии метрополитена до
конца этого года. О запуске движения на новой ветке рассказал глава
стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
Пассажиры смогут проехать от станции "Некрасовка"
до станции "Косино" Кожуховской (Некрасовской) линии метрополитена до
конца этого года. О запуске движения на новой ветке рассказал глава
стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
По
его словам, отрезок от "Некрасовки" до "Косино" полностью построен. В
настоящее время там продолжается монтаж инженерных систем и наладка
оборудования, отметил Хуснуллин. "Думаю, к концу года мы сможем открыть
его для пассажиров", – сказал он.
Что
касается второго участка, который протянется от "Косино" до
"Нижегородской", то там ведется строительство тоннелей, отметил
Хуснуллин. "На Кожуховской ветке мы строим двухпутные тоннели двумя
щитами 10-метрового диаметра. Уже готов тоннель от переходной камеры за
станцией "Косино" до станции "Юго-Восточная", – подчеркнул руководитель
столичного стройкомплекса.
Также
продолжается возведение участка от "Юго-Восточной" до "Окской",
предстоит пройти еще порядка трети отрезка от "Окской" до
"Стахановской". Уже этой зимой московские метростроевцы начнут проходку
участка от "Стахановской" до "Нижегородской" – конечной станции
Кожуховской ветки, рассказал Хуснуллин.
Сейчас
на станциях второго участка ведется бетонирование основных конструкций
и разработка котлованов, уточнил глава московского стройкомплекса.
Напомним,
31 августа мэр столицы Сергей Собянин провел технический пуск первого
участка Кожуховской (Некрасовской) линии метро с четырьмя станциями – "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Всего на новой ветке расположатся восемь станций.
Линия
длиной 19 километров протянется через юго-восточные районы столицы и
улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч москвичей, а также жителей
подмосковных Люберец. Второй участок от "Косино" до "Нижегородской", где
Кожуховская линия будет соединяться с Большой кольцевой, планируется
запустить в следующем году.