Пассажиры смогут проехать от станции Некрасовка до станции Косино Кожуховской (Некрасовской) линии метрополитена до конца этого года. О запуске движения на новой ветке рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Пассажиры смогут проехать от станции "Некрасовка"до станции "Косино" Кожуховской (Некрасовской) линии метрополитена доконца этого года. О запуске движения на новой ветке рассказал главастройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.Поего словам, отрезок от "Некрасовки" до "Косино" полностью построен. Внастоящее время там продолжается монтаж инженерных систем и наладкаоборудования, отметил Хуснуллин. "Думаю, к концу года мы сможем открытьего для пассажиров", – сказал он.Чтокасается второго участка, который протянется от "Косино" до"Нижегородской", то там ведется строительство тоннелей, отметилХуснуллин. "На Кожуховской ветке мы строим двухпутные тоннели двумящитами 10-метрового диаметра. Уже готов тоннель от переходной камеры застанцией "Косино" до станции "Юго-Восточная", – подчеркнул руководительстоличного стройкомплекса.Такжепродолжается возведение участка от "Юго-Восточной" до "Окской",предстоит пройти еще порядка трети отрезка от "Окской" до"Стахановской". Уже этой зимой московские метростроевцы начнут проходкуучастка от "Стахановской" до "Нижегородской" – конечной станцииКожуховской ветки, рассказал Хуснуллин.Сейчасна станциях второго участка ведется бетонирование основных конструкцийи разработка котлованов, уточнил глава московского стройкомплекса.Напомним,31 августа мэр столицы Сергей Собянин провел технический пуск первогоучастка Кожуховской (Некрасовской) линии метро с четырьмя станциями – "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Всего на новой ветке расположатся восемь станций.Линиядлиной 19 километров протянется через юго-восточные районы столицы иулучшит транспортное обслуживание 800 тысяч москвичей, а также жителейподмосковных Люберец. Второй участок от "Косино" до "Нижегородской", гдеКожуховская линия будет соединяться с Большой кольцевой, планируетсязапустить в следующем году.