Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал укрепить границу с Украиной. По его словам, из соседней страны идет беда. Такое заявление лидер братской республики сделал спустя несколько дней после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии АлександрЛукашенко потребовал укрепить границу с Украиной. По его словам, изсоседней страны "идет беда". Такое заявление лидер братской республикисделал спустя несколько дней после встречи со своим российским коллегойВладимиром Путиным.Поего словам, необходимо увеличить число пограничников между Россией иБелоруссией. "Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Белоруссии,в том числе оружия переправляется", – сказал Лукашенко в ходе встречи сглавой Госпогранкомитета Анатолием Лаппо и государственным секретаремСовета безопасности Станиславом Засем.пример лидер Белоруссии привел недавнее задержание мужчины на границедвух стран. При обыске у него нашли автоматы, пулеметы, винтовки итысячи патронов. Слова Лукашенко передает .ЗаявлениеЛукашенко, которое явно не понравится президенту Украины ПетруПорошенко и его окружению, прозвучало спустя несколько дней послевстречи лидера белорусского государства со своим российским коллегойВладимиром Путиным.Президентывстретились в пятницу, 21 сентября, в Сочи. О содержании переговоровЛукашенко и Путин предпочли не распространяться. По сообщениям СМИ,белорусский лидер улетел из Сочи "в полном молчании".Наследующий день белорусский лидер сделал первое заявление по итогамразговора с Путиным. По его словам, общение глав государств длилосьшесть часов. Переговоры с российским лидером Лукашенко назвал "несложным, а тяжелыми". Впрочем, добавил он, они были результативными.По его словам, лидеры коснулисьвопросов сотрудничества Москвы и Минска в рамках международныхорганизаций, пограничного режима между двумя странами, энергетики. "Вэтом направлении нам предстоит работать, и понимание в этом есть. Это винтересах и России, и Беларуси", – сказал Лукашенко.