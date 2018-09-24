ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливает местонахождение пропавшего без вести Лобанова Григория Геннадьевича...

ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливает местонахождение пропавшего без вести Лобанова Григория Геннадьевича, 17.08.1971 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 16 сентября 2018 года.Приметы: на вид 45-50 лет, рост 170-175 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые прямые, имеет лобные залысины, глаза серые.Был одет: не установлено.Особая примета: шрам на животе.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22