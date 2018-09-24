Депутаты Верховной рады Украины требуют от президента страны
отчитаться о своих темных финансовых делишках, которые он ведет в России. Нардепы
написали письмо Петру Порошенко и ждут от него откровенного выступления перед
общественностью и журналистами.
Депутаты Верховной рады Украины требуют от президента страны
отчитаться о своих темных финансовых делишках, которые он ведет в России. Нардепы
написали письмо Петру Порошенко и ждут от него откровенного выступления перед
общественностью и журналистами.
Депутат Верховной рады Виктор Чумак сообщил, что направил
президенту обращение, подписанное 40
парламентариями. Они требуют от главы государства отчитаться по ряду острых
вопросов и злоупотреблений.
Речь идет, в частности, о незадекларированном имуществе Порошенко
и его средствах в офшорах, уклонении от уплаты налогов и махинациях с тендерами
на поставки оборудования в ВСУ. Интересует парламентариев и то, как Порошенко
намерен объяснить сообщения о бизнесе в России и подкупе депутатов, сообщает .
Под письмом стоит подпись и лидер партии
"Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая когда-то была соратником президента.
К посланию депутаты приложили в качестве подарка Уголовный кодекс Украины, намекая
на скорый суд над Порошенко .
О том, что над лидером Незалежной сгущаются тучи, говорит и недавнее заявление еще одного человека из его команды. Не так давно экс-министр обороны Анатолий Гриценко обвинил Порошенко в преступных действиях и выразил уверенность, что скоро тот пойдет
под суд за свои деяния, совершенные на посту главы государства. Речь идет о
коррупции и преступной бездеятельности в решении важных государственных вопросов.
В начале этого года украинские СМИ опубликовали ряд публикаций,
в которых рассказывалось о тайном бизнесе Петра Порошенко в России, которую он
сам называет исключительно "страной-агрессором".
Напомним, что, вступив
в должность президента, Петр Порошенко пообещал закончить войну в Донбассе в
течение нескольких недель и отказаться от своего бизнеса.