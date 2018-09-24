Депутаты Верховной рады Украины требуют от президента страны отчитаться о своих темных финансовых делишках, которые он ведет в России. Нардепы написали письмо Петру Порошенко и ждут от него откровенного выступления перед общественностью и журналистами.

Депутаты Верховной рады Украины требуют от президента страныотчитаться о своих темных финансовых делишках, которые он ведет в России. Нардепынаписали письмо Петру Порошенко и ждут от него откровенного выступления передобщественностью и журналистами.Депутат Верховной рады Виктор Чумак сообщил, что направилпрезиденту обращение, подписанное 40парламентариями. Они требуют от главы государства отчитаться по ряду острыхвопросов и злоупотреблений.Речь идет, в частности, о незадекларированном имуществе Порошенкои его средствах в офшорах, уклонении от уплаты налогов и махинациях с тендерамина поставки оборудования в ВСУ. Интересует парламентариев и то, как Порошенконамерен объяснить сообщения о бизнесе в России и подкупе депутатов, сообщает .Под письмом стоит подпись и лидер партии"Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая когда-то была соратником президента.К посланию депутаты приложили в качестве подарка Уголовный кодекс Украины, намекаяна скорый суд над Порошенко .О том, что над лидером Незалежной сгущаются тучи, говорит и недавнее заявление еще одного человека из его команды. Не так давно экс-министр обороны Анатолий Гриценко обвинил Порошенко в преступных действиях и выразил уверенность, что скоро тот пойдетпод суд за свои деяния, совершенные на посту главы государства. Речь идет окоррупции и преступной бездеятельности в решении важных государственных вопросов.В начале этого года украинские СМИ опубликовали ряд публикаций,в которых рассказывалось о тайном бизнесе Петра Порошенко в России, которую онсам называет исключительно "страной-агрессором".Напомним, что, вступивв должность президента, Петр Порошенко пообещал закончить войну в Донбассе втечение нескольких недель и отказаться от своего бизнеса.