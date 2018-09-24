У супруга телеведущей Ксении Бородиной диагностировали грыжу позвоночника. Однако Курбан Ормаров отказался от операции, понадеявшись на физиотерапию.

У супруга телеведущей Ксении Бородиной диагностировали грыжу позвоночника. Однако Курбан Ормаров отказался от операции, понадеявшись на физиотерапию.О том, что у дагестанского бизнесмена Курбана Омарова проблемы со здоровьем, стало известно благодаря телеграм-каналу 112. Именно этот источник компетентно объявил, что муж Ксении Бородиной обратился ко врачам, и те диагностировали у него грыжу позвоночника.При этом отмечается, что от предложенной ему операции мужчина отказался, сославшись на физиотерапию. Отметим, что пока ни сам Курбан Омаров, ни Ксения Бородина не прокомментировали информацию о печальном диагнозе.Материал дополняется