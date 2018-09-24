Злоумышленники вводили граждан в заблуждение относительно цены и технических характеристик приборов для подготовки и очистки питьевой воды и заключали договоры купли-продажи...

Следственным управлением УВД по ЮАО завершено расследование уголовного дела по факту организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней), а также по фактам мошенничества при продаже фильтров по очистке воды.Ранее сообщалось, что злоумышленники вводили граждан в заблуждение относительно цены и технических характеристик приборов для подготовки и очистки питьевой воды и заключали договоры купли-продажи на различные суммы, а также оформляли потребительские кредиты от имени различных кредитных учреждений, которые, в свою очередь, предоставляли потерпевшим потребительский кредит для покупки клиентами вышеуказанного оборудования.В основном противоправные действия совершались в отношении пенсионеров и инвалидов. Продавцы убеждали потерпевших, что в результате очистки данными приборами, вода якобы приобретает полезные свойства, которые позволяют излечиться от ряда опасных заболеваний. Однако, согласно результатам проведённых экспертиз, фильтры не соответствуют ни заявленным рекламным характеристикам, ни ГОСТам.Таким образом, злоумышленники причинили более чем 1 300 потерпевшим материальный ущерб на сумму не менее 180 млн руб.В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нагатинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28