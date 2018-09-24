Размещая комплексы С-300 в Сирии, Россия выполняет, как минимум две задачи – защищает свои военные базы и спасает жизнь Башару Асаду. Несмотря на то, что Израиль, которому, собственно, и адресовано это военно-политическое решение, пока прикусил язык от неожиданности, ждать от него подвоха все-таки стоит.

Размещая комплексы С-300 в Сирии, Россия выполняет, как минимумдве задачи – защищает свои военные базы и спасает жизнь Башару Асаду. Несмотряна то, что Израиль, которому, собственно, и адресовано это военно-политическое решение,пока прикусил язык от неожиданности, ждать от него подвоха все-таки стоит.В Тель-Авиве отказались комментировать решение Россиипередать С-300 Сирии. Впрочем, этого и следовало ожидать. Пять лет назад, когдаМосква и Дамаск уже подписали договор о передаче этих же комплексов, Израильподсуетился и путем тяжелой и длительной дипломатической борьбы все-таки убедилРоссию пойти на попятную.Дело в том, что имея в арсенале современные средствапротивовоздушной обороны, Сирия сможет поставить точку в бесконечныхавианалетах израильских истребителей, которые регулярно бомбят оружейные складыи заводы "Хезболлы", а заодно,как бы невзначай, попадают по позициям и технике сирийской армии.По некоторым данным, в день, когда над Средиземным морем былсбит российский Ил-20, силы антиасадовской коалиции готовили операцию по егофизическому устранению. И внезапно появившийся самолет радиоразведки внессерьезные коррективы в эту преступную затею. Теперь же, после размещения вСирии новых комплексов ПВО, таким планам не суждено будет сбыться.Дальность действия С-300 в разы превышает диапазонприменения морально устаревших комплексов С-200. После появления современных установокПВО в Сирии, у Дамаска появятся практически безграничные возможности позащите своего неба и военных объектов (как своих, так и российских) на территориивсей страны.Мало того, одна ракета комплекса С-300 может поражать несколько баллистическихи аэродинамических целей на расстоянии до 300 километров, а это значит, что теоретическиСирия сможет сбивать самолеты и ракеты, стартовавшие с территории того жеИзраиля.Для Тель-Авива это серьезная угроза, поэтому не случайно,что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже через несколько часов послеобъявления о передаче Сирии российских комплексов ПВО, позвонил президентуРоссии Владимиру Путину. Российский лидер в очередной раз обозначил позицию Москвы по сбитому Ил-20, а израильский премьер еще раз принес соболезнования в связи с этой трагедией. Другие подробности разговора неизвестны.Но, по мнению наблюдателей, все потуги Израиля и на этот разсклонить Россию на свою сторону, бесполезны. После гибели 15-ти военных, причинойкоторой стали действия израильской авиации, Москва заняла жесткую позицию, очем еще в день трагедии заявил верховный главнокомандующий. "Это будут такие шаги, которые заметятвсе", – сказал Путин 18 сентября.Что теперь будет делать Израиль для того, чтобы и дальшебезнаказанно и в обход международного права бомбить территорию Сирии, можно легкопредположить. До момента полного развертывания комплексов С-300 и их командныхпунктов (на это уйдет от двух до четырех недель), Тель-Авив постарается по максимумувыполнить свои военные задачи в Сирии. Потом на время Израиль затаится, а черезнесколько месяцев в зависимости от оперативной обстановки и, возможно, спомощью своих партнеров в регионе, попытается уничтожить хотя бы одну установкуПВО.Об этом косвенно свидетельствуют громкие заявления самихизраильтян, которые говорят о решимости продолжить операции в Сирии дляпротиводействия военному присутствию Ирана и его сателлитов. И горячие головы вТель-Авиве вряд ли охладят действия Москвы, которая отправит в Сирию свои зенитныекомплексы, говорят наблюдатели.Но здесь важно учитывать и такой факт: а что, если передача СирииС-300 – только первый шаг в многоходовой операции Кремля? Что будет, к примеру, если вскоре последуетсовместное с Сирией решение о полном закрытии всего воздушного пространствастраны и объявлении его бесполетной зоной. Тогда не только израильские, но и американские самолеты не смогут выполнять своизадачи на территории суверенного арабского государства.