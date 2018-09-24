Размещая комплексы С-300 в Сирии, Россия выполняет, как минимум
две задачи – защищает свои военные базы и спасает жизнь Башару Асаду. Несмотря
на то, что Израиль, которому, собственно, и адресовано это военно-политическое решение,
пока прикусил язык от неожиданности, ждать от него подвоха все-таки стоит.
Размещая комплексы С-300 в Сирии, Россия выполняет, как минимум
две задачи – защищает свои военные базы и спасает жизнь Башару Асаду. Несмотря
на то, что Израиль, которому, собственно, и адресовано это военно-политическое решение,
пока прикусил язык от неожиданности, ждать от него подвоха все-таки стоит.
В Тель-Авиве отказались комментировать решение России
передать С-300 Сирии. Впрочем, этого и следовало ожидать. Пять лет назад, когда
Москва и Дамаск уже подписали договор о передаче этих же комплексов, Израиль
подсуетился и путем тяжелой и длительной дипломатической борьбы все-таки убедил
Россию пойти на попятную.
Дело в том, что имея в арсенале современные средства
противовоздушной обороны, Сирия сможет поставить точку в бесконечных
авианалетах израильских истребителей, которые регулярно бомбят оружейные склады
и заводы "Хезболлы", а заодно,
как бы невзначай, попадают по позициям и технике сирийской армии.
По некоторым данным, в день, когда над Средиземным морем был
сбит российский Ил-20, силы антиасадовской коалиции готовили операцию по его
физическому устранению. И внезапно появившийся самолет радиоразведки внес
серьезные коррективы в эту преступную затею. Теперь же, после размещения в
Сирии новых комплексов ПВО, таким планам не суждено будет сбыться.
Дальность действия С-300 в разы превышает диапазон
применения морально устаревших комплексов С-200. После появления современных установок
ПВО в Сирии, у Дамаска появятся практически безграничные возможности по
защите своего неба и военных объектов (как своих, так и российских) на территории
всей страны.
Мало того, одна ракета комплекса С-300 может поражать несколько баллистических
и аэродинамических целей на расстоянии до 300 километров, а это значит, что теоретически
Сирия сможет сбивать самолеты и ракеты, стартовавшие с территории того же
Израиля.
Для Тель-Авива это серьезная угроза, поэтому не случайно,
что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже через несколько часов после
объявления о передаче Сирии российских комплексов ПВО, позвонил президенту
России Владимиру Путину. Российский лидер в очередной раз обозначил позицию Москвы по сбитому Ил-20, а израильский премьер еще раз принес соболезнования в связи с этой трагедией. Другие подробности разговора неизвестны.
Но, по мнению наблюдателей, все потуги Израиля и на этот раз
склонить Россию на свою сторону, бесполезны. После гибели 15-ти военных, причиной
которой стали действия израильской авиации, Москва заняла жесткую позицию, о
чем еще в день трагедии заявил верховный главнокомандующий. "Это будут такие шаги, которые заметят
все", – сказал Путин 18 сентября.
Что теперь будет делать Израиль для того, чтобы и дальше
безнаказанно и в обход международного права бомбить территорию Сирии, можно легко
предположить. До момента полного развертывания комплексов С-300 и их командных
пунктов (на это уйдет от двух до четырех недель), Тель-Авив постарается по максимуму
выполнить свои военные задачи в Сирии. Потом на время Израиль затаится, а через
несколько месяцев в зависимости от оперативной обстановки и, возможно, с
помощью своих партнеров в регионе, попытается уничтожить хотя бы одну установку
ПВО.
Об этом косвенно свидетельствуют громкие заявления самих
израильтян, которые говорят о решимости продолжить операции в Сирии для
противодействия военному присутствию Ирана и его сателлитов. И горячие головы в
Тель-Авиве вряд ли охладят действия Москвы, которая отправит в Сирию свои зенитные
комплексы, говорят наблюдатели.
Но здесь важно учитывать и такой факт: а что, если передача Сирии
С-300 – только первый шаг в многоходовой операции Кремля? Что будет, к примеру, если вскоре последует
совместное с Сирией решение о полном закрытии всего воздушного пространства
страны и объявлении его бесполетной зоной. Тогда не только израильские, но и американские самолеты не смогут выполнять свои
задачи на территории суверенного арабского государства.