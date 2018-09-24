Новый губернатор Владимирской области встретился с представителями СМИ и гражданскими активистами.
Новый губернатор Владимирской области встретился с представителями СМИ и гражданскими активистами.
24 сентября новый губернатор Владимирской области Владимир Сипягин встретился с представителями СМИ и гражданскими активистами. Новый глава региона «раскрыл свои карты» и пролил свет на самые животрепещущие для нас темы.
Итак, ответы на некоторые вопросы от первого лица.
Владимир Сипягин...
... про чиновничью скромность
«Загородные дома, виллы, которые находятся в государственной собственности – вот это ненормально. Если говорить о госслужащих, летающих бизнес-классом, проживающих в шикарных гостиницах – это всё видно невооружённым глазом и многие об этом знают. Но некоторым, видимо, так комфортно, удобно «спать на мягких перинах». Скромнее надо быть! Я вообще говорил и говорю, что одним из принципов деятельности чиновников на территории Владимирской области будет критерий личной скромности. И у меня в том числе. Я достаточно скромный человек. Для меня главное, чтобы работать было комфортно. Буду доказывать это личным примером и того же стану требовать от сотрудников администрации Владимирской области и с руководителей муниципалитетов. Личный пример – это большое дело».
... про мусорные полигоны
«Я бы говорил о проблеме сбора, транспортировки и утилизации мусора на территории Владимирской области в целом. Это один из тех моментов, которому я буду лично уделять самое пристальное внимание с самого первого дня губернаторства. Ситуация запущена. Команде губернатора необходимо в кратчайшие сроки принимать правильные и выверенные решения. Проблем полно и нарушений полно. Все об этом знают.
Вам известно, что я тесно контактирую по проблеме мусора с инициативными группами, которые сражаются по этой теме в Киржачском и Александровском районах. Я с ними нахожусь в ежедневном контакте. Будем решать эту проблему. Она есть и её можно решить. Для этого есть все способы, в том числе современные, которые используют на западе уже давным-давно.
Только действовать нужно быстро, потому что до начала работы регионального оператора на территории Владимирской области остаются считанные дни. И если сейчас не принять срочных решений, то всё это приведёт к печальным последствиям. Но я этого не допущу, гарантирую. Чёткие решения будут сделаны в ближайшее время, как только я юридически стану губернатором Владимирской области».
... про здравоохранение
«Проблем достаточно много, и они тоже требуют срочного решения. Тема здравоохранения – для меня приоритетная. И в ближайшие недели, после моего вступления в должность, будут приняты серьёзные, в том числе и кадровые решения.
Есть понимание что делать, каким путём идти. Сейчас я определяю стратегию развития здравоохранения Владимирской области. Я знаю её болевые точки и знаю, как решать эти проблемы, как сделать здравоохранение по - настоящему эффективным и современным. Для этого я привлекаю профессионалов из этой сферы уже сейчас».
... про реформу в администрации
«На территории Владимирской области однозначно будет реформа администрации. Она будет, и я знаю, как её делать. Для этого разработан определённый план мероприятий».
То, что касается заместителей губернатора, я это говорил, говорю и буду говорить – их количество явно завышено. Есть возможность их перегруппировать, при этом никаким образом не будет нарушена их эффективность. Мы сэкономим бюджетные деньги, причём достаточно большие.
... про Максима Шевченко
«Я протянул руку сотрудничества и объединения Максиму Леонардовичу и не только ему – всем политическим силам. И эта рука до сих пор протянута для всех, кто хочет динамического развития Владимирской области. Я считаю, что после того, как он мне ответил – между нами было всё исчерпано. Я про те эмоциональные всплески, которые происходили у нас на дебатах. Он достаточно активный человек, я тоже «не промах». Поэтому – да, сотрудничество, уверен, будет. И оно однозначно станет позитивным для Владимирской области».
... про «квартирный вопрос»
«Ветхое жильё – огромная проблема в нашей области. Некоторые жители региона находятся в нечеловеческих условиях с точки зрения проживания. По каждому дому будем индивидуально принимать точные и конкретные решения по скорости их расселения. Для этого также есть все возможности.
В сфере ЖКХ также будут очень серьёзные изменения».
... про Владимиро-Суздальский музей-заповедник
«Понимаю крик души владимирцев. Тоже был удивлён появлению вендинговых аппаратов, которые я увидел в музее-заповеднике. Не совсем понял их функциональную необходимость, с точки зрения развития туризма во Владимирской области. Не понял, каким образом это привлечёт интерес к памятникам архитектуры. В любом случае не уйду от этой проблемы, буду общаться со всеми заинтересованными сторонами. Ни в коем случае нельзя замыкаться, как это порой происходило на территории нашей области, только на одной стороне и слышать только одну сторону. Необходимо конструктивное и правильное решение от обеих сторон процесса».
... про федеральные деньги
«Уверен, что поток федеральных денег не только не прекратится, как заявляли об этом участники избирательного процесса, пытаясь очернить меня и тех людей, которые меня поддерживали. Он не только не прекратится, но и будет динамично увеличиваться. Для этого есть все возможности. У меня есть мощная поддержка лидера ЛДПР, он готов оказывать всестороннюю помощь. Есть депутаты Государственной Думы, многие из которых – мои друзья.
У нас во фракции очень много влиятельных людей, у которых серьёзные связи в федеральном центре в разных структурах. Они готовы, об этом мне уже было сказано, оказать всестороннюю помощь. Кроме того, я буду опираться на тех людей, которые будут работать в администрации Владимирской области, и они мне тоже заявили о своей поддержке через свои парламентские партии или через свои возможности, которыми они обладают на уровне федерального центра. И ещё раз хочу подчеркнуть – у меня уже происходят контакты с первыми лицами самых больших федеральных структур Российской федерации, и они уже говорят мне о всесторонней поддержке».