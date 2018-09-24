Новый губернатор Владимирской области встретился с представителями СМИ и гражданскими активистами.

Новый губернатор Владимирской области встретился с представителями СМИ и гражданскими активистами.24 сентября новый губернатор Владимирской области Владимир Сипягин встретился с представителями СМИ и гражданскими активистами. Новый глава региона «раскрыл свои карты» и пролил свет на самые животрепещущие для нас темы.Итак, ответы на некоторые вопросы от первого лица.Владимир Сипягин...... про чиновничью скромность«Загородные дома, виллы, которые находятся в государственной собственности – вот это ненормально. Если говорить о госслужащих, летающих бизнес-классом, проживающих в шикарных гостиницах – это всё видно невооружённым глазом и многие об этом знают. Но некоторым, видимо, так комфортно, удобно «спать на мягких перинах». Скромнее надо быть! Я вообще говорил и говорю, что одним из принципов деятельности чиновников на территории Владимирской области будет критерий личной скромности. И у меня в том числе. Я достаточно скромный человек. Для меня главное, чтобы работать было комфортно. Буду доказывать это личным примером и того же стану требовать от сотрудников администрации Владимирской области и с руководителей муниципалитетов. Личный пример – это большое дело».... про мусорные полигоны«Я бы говорил о проблеме сбора, транспортировки и утилизации мусора на территории Владимирской области в целом. Это один из тех моментов, которому я буду лично уделять самое пристальное внимание с самого первого дня губернаторства. Ситуация запущена. Команде губернатора необходимо в кратчайшие сроки принимать правильные и выверенные решения. Проблем полно и нарушений полно. Все об этом знают.Вам известно, что я тесно контактирую по проблеме мусора с инициативными группами, которые сражаются по этой теме в Киржачском и Александровском районах. Я с ними нахожусь в ежедневном контакте. Будем решать эту проблему. Она есть и её можно решить. Для этого есть все способы, в том числе современные, которые используют на западе уже давным-давно.Только действовать нужно быстро, потому что до начала работы регионального оператора на территории Владимирской области остаются считанные дни. И если сейчас не принять срочных решений, то всё это приведёт к печальным последствиям. Но я этого не допущу, гарантирую. Чёткие решения будут сделаны в ближайшее время, как только я юридически стану губернатором Владимирской области».... про здравоохранение«Проблем достаточно много, и они тоже требуют срочного решения. Тема здравоохранения – для меня приоритетная. И в ближайшие недели, после моего вступления в должность, будут приняты серьёзные, в том числе и кадровые решения.Есть понимание что делать, каким путём идти. Сейчас я определяю стратегию развития здравоохранения Владимирской области. Я знаю её болевые точки и знаю, как решать эти проблемы, как сделать здравоохранение по - настоящему эффективным и современным. Для этого я привлекаю профессионалов из этой сферы уже сейчас».... про реформу в администрации«На территории Владимирской области однозначно будет реформа администрации. Она будет, и я знаю, как её делать. Для этого разработан определённый план мероприятий».То, что касается заместителей губернатора, я это говорил, говорю и буду говорить – их количество явно завышено. Есть возможность их перегруппировать, при этом никаким образом не будет нарушена их эффективность. Мы сэкономим бюджетные деньги, причём достаточно большие.... про Максима Шевченко«Я протянул руку сотрудничества и объединения Максиму Леонардовичу и не только ему – всем политическим силам. И эта рука до сих пор протянута для всех, кто хочет динамического развития Владимирской области. Я считаю, что после того, как он мне ответил – между нами было всё исчерпано. Я про те эмоциональные всплески, которые происходили у нас на дебатах. Он достаточно активный человек, я тоже «не промах». Поэтому – да, сотрудничество, уверен, будет. И оно однозначно станет позитивным для Владимирской области».... про «квартирный вопрос»«Ветхое жильё – огромная проблема в нашей области. Некоторые жители региона находятся в нечеловеческих условиях с точки зрения проживания. По каждому дому будем индивидуально принимать точные и конкретные решения по скорости их расселения. Для этого также есть все возможности.В сфере ЖКХ также будут очень серьёзные изменения».... про Владимиро-Суздальский музей-заповедник«Понимаю крик души владимирцев. Тоже был удивлён появлению вендинговых аппаратов, которые я увидел в музее-заповеднике. Не совсем понял их функциональную необходимость, с точки зрения развития туризма во Владимирской области. Не понял, каким образом это привлечёт интерес к памятникам архитектуры. В любом случае не уйду от этой проблемы, буду общаться со всеми заинтересованными сторонами. Ни в коем случае нельзя замыкаться, как это порой происходило на территории нашей области, только на одной стороне и слышать только одну сторону. Необходимо конструктивное и правильное решение от обеих сторон процесса».... про федеральные деньги«Уверен, что поток федеральных денег не только не прекратится, как заявляли об этом участники избирательного процесса, пытаясь очернить меня и тех людей, которые меня поддерживали. Он не только не прекратится, но и будет динамично увеличиваться. Для этого есть все возможности. У меня есть мощная поддержка лидера ЛДПР, он готов оказывать всестороннюю помощь. Есть депутаты Государственной Думы, многие из которых – мои друзья.У нас во фракции очень много влиятельных людей, у которых серьёзные связи в федеральном центре в разных структурах. Они готовы, об этом мне уже было сказано, оказать всестороннюю помощь. Кроме того, я буду опираться на тех людей, которые будут работать в администрации Владимирской области, и они мне тоже заявили о своей поддержке через свои парламентские партии или через свои возможности, которыми они обладают на уровне федерального центра. И ещё раз хочу подчеркнуть – у меня уже происходят контакты с первыми лицами самых больших федеральных структур Российской федерации, и они уже говорят мне о всесторонней поддержке».