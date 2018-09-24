Артист опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с телеведущим и актером Игорем Угольниковым. Станислав Садальский не на шутку напугал подписчиков своим комментарием.

Артист опубликовал насвоей странице в Instagram совместное фото с телеведущим и актером Игорем Угольниковым.Станислав Садальский не на шутку напугал подписчиков своим комментарием.Садальский отметил,что Угольников был прекрасным актером. Он добавил, что тот лучше всех играл Хлестаковаиз комедии "Ревизор". По его словам, с Угольниковым мог сравнитьсятолько актер Валерий Белякович."Как жалко, что Угольников ушел в чиновники...Актер не профессия, а диагноз", – написал Станислав Садальский. Фолловеры сначала испугались, что артистначал свою речь в прошедшем времени. Некоторые читатели подумали, что с Игорем Угольниковымслучилось что-то страшное. На самом же деле, актер лишь хотел немного поддетьсвоего коллегу."Талантлив! Хочется верить,что время, потраченное им на чиновничество, не будет потрачено зря! Людипрофессии, вы, как свечи-второго огня не будет!", "Угольникова люблю. Изкрошечного эпизода сделает конфетку!", "Угольников замечательный артист. Двагода назад была в начале сентября в Театре Сатиры на открытии сезона. Он былбесподобен", – согласились с Садальским пользователи соцсети. При этомпожурили артиста, что тот, как обычно, заставил их поволноваться.Напомним, ранееСтанислав Садальский ошарашил народ заявлением в своем микроблоге об АллеПугачевой. Он поделился переживаниями за здоровье Примадонны. "Наверное,она уже инсулинозависимая. Диабет не щадит никого!", – огорошил онобщественность то ли предположением, то ли утверждением. Об этом, по егомнению, свидетельствует внешний вид певицы, которая сильно похудела.