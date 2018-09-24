24.09.2018

2018-09-24 18:05:30

Школьник из Тюмени случайно написал и издал книгу

В одной из школ Тюмени детям дали домашнее задание по технологии – необходимо было сделать книгу. Однако 12-летний ученик неверно интерпретировал посыл учителя и вместо того, чтобы собрать страницы и сделать переплет создал полноценный макет книги, показывающей эволюцию мемов в русскоязычном сегменте Сети с 2000-х годов по наши дни.



Отец помог ему найти компанию, которая издала книгу. Ее можно как скачать в интернете, так и приобрести в бумажном виде. "Я сначала не понял, улыбнулся, а потом увидел, что это нормально структурированное произведение", – цитирует портал отца невнимательного школьника.