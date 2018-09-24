Глава Роснано Анатолий Чубайс не знал страну, в которой живет, заявил телеведущий Владимир Соловьев. Резкую реакцию журналиста вызвало интервью жены Чубайса, публициста Авдотьи Смирновой. Отрывок из него телеведущий разместил в своих соцсетях.

Глава"Роснано" Анатолий Чубайс не знал страну, в которой живет, заявилтелеведущий Владимир Соловьев. Резкую реакцию журналиста вызвалоинтервью жены Чубайса, публициста Авдотьи Смирновой.Отрывок из него телеведущий разместил в своих соцсетях.Опубликованнуюзапись Соловьев снабдил словами: "Иногда лучше молчать, чем говорить".По его словам, глава "Роснано" не знал страну и ее народа. "Но поучал иуправлял", – написал телеведущий на своей странице в Twitter.Резкиеслова Соловьева вызвало интервью супруги Чубайса Авдотьи Смирновойтелеканалу RTVi. В нем, в частности, зашла речь про серил "Бригада",который она показала мужу.Пословам режиссера, на ее супруга "Бригада" произвела большоевпечатление. "Он посмотрел и сказал: "Какое безумное унижение переживалилюди от торжества бандитов. Как это было унизительно и ужасно", -заявила Смирнова.Онатакже отметила, что Чубайс знал о засилье криминала в 1990-е, однако неоценил влияние разгула бандитизма на соотечественников. По ее словам,одно дело – знать, что бандиты есть и имеют большое влияние, и другое -видеть их поведение в повседневной жизни. "Где он должен был этоувидеть? В правительстве России? Или в РАО ЕС?" – задалась вопросомСмирнова.Ранее Анатолия Чубайса подвергли критике за его продюсирование нового фильмасвоей супруги "История одного назначения". Сам руководитель "Роснано"заявил, что дискутировать вокруг этой темы он не собирается.Напомним,15-серийная криминальная драма "Бригада" вышла на экраны в 2002 году.Картина повествует о жизненном пути четырех друзей, объединившихся вкриминальную группировку. Главные роли сыграли Сергей Безруков, ДмитрийДюжев, Павел Майков и Владимир Вдовиченков. Майков, сыгравший в"Бригаде" Пчелу, ранее довольно критично отзывался о сериале, заявляя,что он нанес большой вред российскому обществу.