Мужчина рассказал,что находясь со своим братом на проспекте Защитников Москвы, к ним подошли двое неизвестных и, угрожая предметами похожими на нож и пистолет, похитили сумку...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка задержали 29-летнего приезжего, подозреваемого в разбойном нападении», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции обратился 25-летний москвич. Он рассказал, что на проспекте Защитников Москвы к нему с братом подошли двое неизвестных и, угрожая предметами, похожими на нож и пистолет, похитили сумку с личными вещами и деньгами, после чего скрылись с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых недалеко от места происшествия.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Некрасовка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление и задержание соучастника противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18