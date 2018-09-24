Предупреждающие надписи появились еще на 35 пешеходных переходах. Они напомнят пешеходам о том, как нужно правильно переходить дорогу...
Госавтоинспекция и Центр организации дорожного движения столицы проводят масштабную профилактическую работу, направленную на профилактику пешеходной аварийности, в рамках которой организовали нанесение предупреждающих надписей вблизи нерегулируемых пешеходных переходов.
Предупреждающие надписи появились еще на 35 пешеходных переходах. Они напомнят пешеходам о том, как нужно правильно переходить дорогу. На тротуарах рядом с «зебрами» нанесены предупреждения ««Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники».
Стоит отметить, что надписи нанесены с учетом анализа пешеходной аварийности и появились на пешеходных переходах, отмеченных наибольшим количеством дорожных происшествий с участием пешеходов.
Москвичи и гости столицы иногда перебегают дорогу в спешке, не соблюдая правил безопасности. Это может привести к аварийной ситуации – пешеход в наушниках может не услышать сигнал автомобиля, а не посмотревший по сторонам человек может не заметить приближающуюся машину. Кроме того, важно держать детей за руки при переходе дороги – они могут отстать. «Говорящие» надписи напомнят пешеходам об этих правилах».
Город делает много проектов, нацеленных на повышение безопасности пешеходов. Это и строительство светофоров, и организация пешеходных переходов, и лежачие полицейские. Так, одно из последних нововведений – подсветка как регулируемых, так и нерегулируемых переходов. В этом году «подсветили» порядка 30 нерегулируемых пешеходных перехода – над переходами установили лампы, которые подсвечивают пешеходов, и водитель издалека видит переход и пешеходов.
Нанесение предупреждающих надписей – это дополнительное информирование пешеходов и привлечение их внимания к своей же безопасности на дороге».
Совместный проект ЦОДД и ГИБДД по нанесению предупреждающих надписей нацелен на повышение безопасности пешеходов.
Адреса пешеходных переходов, где появились предупреждающие надписи:
- Комсомольский проспект, 47;
- Улица Амундсена, 15 корпус 1;
- Гостиничная улица, 10 корпус 5;
- Улица Римского-Корсакова, 4;
- Сельскохозяйственная улица, 15 корпус 1;
- Вельяминовская улица, 9;
- Измайловский проспект, 59;
- Перовская улица, 13;
- Свободный проспект, 21/2;
- Братиславская улица, 15 корпус 1;
- Волжский бульвар, 51А;
- Есенинский бульвар, 4/15;
- Улица Полбина, 35 корпус 2;
- Поречная улица, 10;
- Улица Юных Ленинцев, 71;
- Улица Борисовские пруды, 24/2;
- Дербеневская улица, 1;
- Кантемировская улица, 47;
- Липецкая улица, 40;
- Улица Маршала Захарова, 16 корпус 2;
- Балаклавский проспект, 7;
- Улица Бутлерова, 10;
- Ленинский проспект, 78;
- Нахимовский проспект, 50;
- Севастопольский проспект, 20А;
- Боровское шоссе, 27;
- Улица Героев Панфиловцев, 27 корпус 1;
- Улица Кулакова, 20;
- Строгинский бульвар, 15;
- Сходненская улица, 5;
- Бульвар Яна Райниса, 25;
- Башиловская улица, 3 корпус 1;
- Улица Поликарпова, 19 корпус 2, строение 1;
- Улица Правды, 4;
- Московский проспект, 514.