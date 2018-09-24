Предупреждающие надписи появились еще на 35 пешеходных переходах. Они напомнят пешеходам о том, как нужно правильно переходить дорогу...

Госавтоинспекция и Центр организации дорожного движения столицы проводят масштабную профилактическую работу, направленную на профилактику пешеходной аварийности, в рамках которой организовали нанесение предупреждающих надписей вблизи нерегулируемых пешеходных переходов.Предупреждающие надписи появились еще на 35 пешеходных переходах. Они напомнят пешеходам о том, как нужно правильно переходить дорогу. На тротуарах рядом с «зебрами» нанесены предупреждения ««Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники».Стоит отметить, что надписи нанесены с учетом анализа пешеходной аварийности и появились на пешеходных переходах, отмеченных наибольшим количеством дорожных происшествий с участием пешеходов.Москвичи и гости столицы иногда перебегают дорогу в спешке, не соблюдая правил безопасности. Это может привести к аварийной ситуации – пешеход в наушниках может не услышать сигнал автомобиля, а не посмотревший по сторонам человек может не заметить приближающуюся машину. Кроме того, важно держать детей за руки при переходе дороги – они могут отстать. «Говорящие» надписи напомнят пешеходам об этих правилах».Город делает много проектов, нацеленных на повышение безопасности пешеходов. Это и строительство светофоров, и организация пешеходных переходов, и лежачие полицейские. Так, одно из последних нововведений – подсветка как регулируемых, так и нерегулируемых переходов. В этом году «подсветили» порядка 30 нерегулируемых пешеходных перехода – над переходами установили лампы, которые подсвечивают пешеходов, и водитель издалека видит переход и пешеходов.Нанесение предупреждающих надписей – это дополнительное информирование пешеходов и привлечение их внимания к своей же безопасности на дороге».Совместный проект ЦОДД и ГИБДД по нанесению предупреждающих надписей нацелен на повышение безопасности пешеходов.Адреса пешеходных переходов, где появились предупреждающие надписи:- Комсомольский проспект, 47;- Улица Амундсена, 15 корпус 1;- Гостиничная улица, 10 корпус 5;- Улица Римского-Корсакова, 4;- Сельскохозяйственная улица, 15 корпус 1;- Вельяминовская улица, 9;- Измайловский проспект, 59;- Перовская улица, 13;- Свободный проспект, 21/2;- Братиславская улица, 15 корпус 1;- Волжский бульвар, 51А;- Есенинский бульвар, 4/15;- Улица Полбина, 35 корпус 2;- Поречная улица, 10;- Улица Юных Ленинцев, 71;- Улица Борисовские пруды, 24/2;- Дербеневская улица, 1;- Кантемировская улица, 47;- Липецкая улица, 40;- Улица Маршала Захарова, 16 корпус 2;- Балаклавский проспект, 7;- Улица Бутлерова, 10;- Ленинский проспект, 78;- Нахимовский проспект, 50;- Севастопольский проспект, 20А;- Боровское шоссе, 27;- Улица Героев Панфиловцев, 27 корпус 1;- Улица Кулакова, 20;- Строгинский бульвар, 15;- Сходненская улица, 5;- Бульвар Яна Райниса, 25;- Башиловская улица, 3 корпус 1;- Улица Поликарпова, 19 корпус 2, строение 1;- Улица Правды, 4;- Московский проспект, 514.