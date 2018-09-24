Наибольшее число голосов Орлова набрала в Гороховецком районе
Наибольшее число голосов Орлова набрала в Гороховецком районе
Избирательная комиссия Владимирской области опубликовала сводную таблицу предварительных итогов голосования во втором туре выборов губернатора.
Согласно таблице, Светлана Орлова
получила большинство голосов в Коврове (с небольшим преимуществом), Гороховецком и Камешковском районах.
Ковровская городская избирательная комиссия: Светлана Орлова
— 47,29%, Владимир Сипягин — 47,05%.Гороховецкая избирательная комиссия: Светлана Орлова
— 52,74%, Владимир Сипягин — 43,89%.Камешковская избирательная комиссия: Светлана Орлова
— 49,37%, Владимир Сипягин — 45,68%.
Кандидат от ЛДПР за значительным преимуществом победил в Киржачском и Петушинском районах.
Киржачская избирательная комиссия: Светлана Орлова
— 18,68%, Владимир Сипягин — 76,24%Петушинская избирательная комиссия: Светлана Орлова
— 27,76%, Владимир Сипягин — 67,88%.
Напомним, что в целом по области Владимир Сипягин по итогам обработки 100% протоколов набрал 57,03% голосов, Светлана Орлова
— 37,46%.