В Министерстве обороны поминутно восстановили хронологию полета сбитого 17 сентября военного самолета. Российское ведомство пришло к выводу о том, что к гибели воздушного судна привели неоправданные действия израильских ВВС.

В Министерстве обороны поминутно восстановилихронологию полета сбитого 17 сентября военного самолета. Российское ведомство пришло квыводу о том, что к гибели воздушного судна привели неоправданные действияизраильских ВВС.По словам официальногопредставителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, военно-воздушныесилы Израиля нанесли удар по Латакии так, чтобы избежать встречи с новейшимизенитными комплексами "Бук" и "Панцирь", состоящими на вооружении ПВО Сирии.Он поминутно восстановил трагедию, в которой погибли 15 российский военных.В 21.31 Ил-20 выполнял задачу в Идлибской зоне. В это время четыреизраильских истребителя F-16 заняли зону патрулирования в 90 километрахзападнее Латакии.С 21.39 по 21.42 российская сторона получила сообщение отизраильских военных о том, что по объектам на севере Сирии будут нанесены удары.Именно там, где находится Ил-20. Ему дали указание лететь на нашу базу вХмеймим, уйдя из опасной зон, передает "Московский комсомолец".В 21.40 F-16 бомбят объекты не на севере, а на западе, в Латакии. Затемони не улетают, судя по всему, готовясь ко второму заходу. В 21.51 сирийские ПВОатакуют F-16.В 21.59 российский самолет готовился заходить на посадку на базуХмеймим. В этот момент с ним сблизился один из истребителей F-16. Такой маневрсирийское ПВО оценили как попытку второй атаки.В 22.03 сирийская ракета поразилаИл-20. В 22.07 наш самолет-разведчик пропал с экранов радаров. В 22.59 российскоекомандование сообщило израильским военным о бедствии и объявила о началеспасательной операции.В свою очередь ВВС Израилянастаивают на своей непричастности к крушению Ил-20, оспаривая версиюо "преступной халатности" их военных, передает . Также израильская сторона заявила о том, что своевременнозадействовали механизм предотвращения конфликтов в небе.