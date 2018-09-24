Она поблагодарила их за проделанную работу и пожелала успехов новому губернатору
Она поблагодарила их за проделанную работу и пожелала успехов новому губернатору
Действующая глава региона Светлана Орлова
на следующий день после губернаторских выборов устроила совещание со своими подчинёнными, где подвела итоги прошедших недель и дала напутствия на будущее.
Губернатор поблагодарила жителей области за честные выборы. За то, что голосование прошло открыто и без нарушений. Также она поздравила своего коллегу, которому удалось выиграть эти выборы – Владимира Сипягина. По словам Светланы Юрьевны, работа предстоит сложная, поэтому она желает ему успехов.
Отдельно Светлана Орлова
поблагодарила свою команду:
Напомним, за Владимира Сипягина проголосовали 247 тысяч 630 человек. А кандидат от «Единой России» Светлана Орлова
получила 162 тысячи 639 голосов.