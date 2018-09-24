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<a href="http://33live.ru/novosti/24-09-2018-svetlana-orlova-provela-soveshhanie-so-svoimi-podchinennymi.html" target="_blank">Светлана Орлова провела совещание со своими подчиненными</a> - Она поблагодарила их за проделанную работу и пожелала успехов новому губернатору