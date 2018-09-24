Она признает голосование состоявшимся
Она признает голосование состоявшимся
Светлана Орлова
все-таки высказала свое мнение о результатах второго тура выборов главы 33 региона. Комментарий федеральному ресурсу получился краткий, но предельно ясный.
«Выбор народа. Выборы состоялись. Они так приняли решение», — сказала действующий губернатор.
Напомним, Светлана Орлова
проиграла своему главному конкуренту с большим отрывом. За нее пришли голосовать, по предварительным данным, 37,46% избирателей, а за Владимира Сипягина – 57,03%.