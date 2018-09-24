Пока певец Николай Басков рассказывает в интервью о непростых отношениях с телеведущей Викторий Лопыревой в Сети ходит слух о беременности последней. Якобы девушка сама себя выдала.

Пока певец Николай Басков рассказывает в интервью о непростыхотношениях с телеведущей Викторий Лопыревой в Сети ходит слух о беременностипоследней. Якобы девушка сама себя выдала.Пользователь под ником "@spletni_tg" рассказал Telegram-каналу"Только никому...", мол, Виктория в положении и особенно это заметно в ее последнихопубликованных Stories в Instagram. Источник подчеркнул, что девушка прячетбольшой живот, вставляя в видео плашки с геолокацией.Отметим, что в соцсетях Лопыревой действительно можно найти кадры,на которых знаменитость запечатлена в черном свободном платье с белым воротником.Примечательно, что на видео действительно наложены надписи, которые скрываютфигуру знаменитости.Подозрительной показалась и другая запись. На ней звезда пританцовывает на борту частного самолета. Виктория облачена вчерное платье с завышенной талией, глубоким декольте и рукавами фонариками. Кслову, поверх этих кадров, также присутствует надпись на уровне животаЛопыревой.Интересно, что неизвестный инсайдер уверяет, что будущийсчастливый папа – это не Николай Басков, как все могли бы подумать, а, смешносказать, известный политик Виталий Мутко. К сожалению, "@spletni_tg" не пояснил,где именно и от кого он услышал эти слухи. Примечательно, что чиновник давно исчастливо женат и имеет двоих уже взрослых дочерей.Отметим, что в недавнем интервью Николай Басков сообщил, чтовсе еще состоит в романтических отношениях с Лопыревой. Певец подчеркнул, чтоони оба дорожат отношениями. При этом Басков категорично заявил, что о свадьберечи не идет.