Пока певец Николай Басков рассказывает в интервью о непростых
отношениях с телеведущей Викторий Лопыревой в Сети ходит слух о беременности
последней. Якобы девушка сама себя выдала.
Пока певец Николай Басков рассказывает в интервью о непростых
отношениях с телеведущей Викторий Лопыревой в Сети ходит слух о беременности
последней. Якобы девушка сама себя выдала.
Пользователь под ником "@spletni_tg" рассказал Telegram-каналу
"Только никому...", мол, Виктория в положении и особенно это заметно в ее последних
опубликованных Stories в Instagram. Источник подчеркнул, что девушка прячет
большой живот, вставляя в видео плашки с геолокацией.
Отметим, что в соцсетях Лопыревой действительно можно найти кадры,
на которых знаменитость запечатлена в черном свободном платье с белым воротником.
Примечательно, что на видео действительно наложены надписи, которые скрывают
фигуру знаменитости.
Подозрительной показалась и другая запись. На ней звезда пританцовывает на борту частного самолета. Виктория облачена в
черное платье с завышенной талией, глубоким декольте и рукавами фонариками. К
слову, поверх этих кадров, также присутствует надпись на уровне живота
Лопыревой.
Интересно, что неизвестный инсайдер уверяет, что будущий
счастливый папа – это не Николай Басков, как все могли бы подумать, а, смешно
сказать, известный политик Виталий Мутко. К сожалению, "@spletni_tg" не пояснил,
где именно и от кого он услышал эти слухи. Примечательно, что чиновник давно и
счастливо женат и имеет двоих уже взрослых дочерей.
Отметим, что в недавнем интервью Николай Басков сообщил, что
все еще состоит в романтических отношениях с Лопыревой. Певец подчеркнул, что
они оба дорожат отношениями. При этом Басков категорично заявил, что о свадьбе
речи не идет.