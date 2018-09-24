Товарищеский матч команды провели в закрытом режиме

Товарищеский матч команды провели в закрытом режиме«Торпедо» пропустило 10-й тур первенства России по футболу среди команд группы «Запад» второго дивизиона. Для того, чтобы футболисты не потеряли форму из-за большого перерыва между матчами, в клубе решили провести товарищескую игру.23 сентября против владимирской команды в матче выступил ФК «Горький» из Нижнего Новгорода. Наши спортсмены выступили достойно и выиграли соперника со счетом 7-2.Следующий матч «Торпедо» назначен на 30 сентября. Играть будут против столичного клуба «Локомотив-Казанка». Игра начнётся в 16.00.