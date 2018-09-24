Истребитель Су-27 перехватил военно-транспортный лайнер Ан-26. По утверждению военно-морских сил (ВМС) Украины, инцидент произошел 21 сентября над акваторией Черного моря.

Истребитель Су-27 перехватил военно-транспортныйлайнер Ан-26. По утверждению военно-морских сил (ВМС) Украины, инцидентпроизошел 21 сентября над акваторией Черного моря.Полноепаники сообщение появилось в Facebook-аккаунте ВМС Украины. Представителиукраинского военного флота заявили, что российский истребитель "создалпредпосылки к аварийной ситуации в воздухе, сблизившись на опасное расстояние своенно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС Украины". Они уверяют, что украинскийсамолет выполнял плановое задание.Кроме того,ВМС Незалежной доложило о "чрезмерном сближении" 20 сентября российскогоразведывательного корабля "Приазовье" с украинскими судами на дистанцию 370метров. Это вызвало у Киева страх из-за создания "крайне опасной ситуации".Известно и то, что 22 сентября украинские корабль управления"Донбасс" и буксир "Корец" вошли в российскую экономическую зону России у береговКрыма. На следующий день они прошли подКрымским мостом. Судна направляются вБердянск для создания военно-морской базы в Азовском море.Как писали Dni.Ru, украинские судна были взяты под сопровождение кораблей береговойохраны Пограничной службы ФСБ. Любая внештатная ситуация была полностьюисключена, поскольку за действиями украинских моряков внимательно наблюдала российскаясторона.