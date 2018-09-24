Истребитель Су-27 перехватил военно-транспортный
лайнер Ан-26. По утверждению военно-морских сил (ВМС) Украины, инцидент
произошел 21 сентября над акваторией Черного моря.
Истребитель Су-27 перехватил военно-транспортный
лайнер Ан-26. По утверждению военно-морских сил (ВМС) Украины, инцидент
произошел 21 сентября над акваторией Черного моря.
Полное
паники сообщение появилось в Facebook-аккаунте ВМС Украины. Представители
украинского военного флота заявили, что российский истребитель "создал
предпосылки к аварийной ситуации в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с
военно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС Украины". Они уверяют, что украинский
самолет выполнял плановое задание.
Кроме того,
ВМС Незалежной доложило о "чрезмерном сближении" 20 сентября российского
разведывательного корабля "Приазовье" с украинскими судами на дистанцию 370
метров. Это вызвало у Киева страх из-за создания "крайне опасной ситуации".
Известно и то, что 22 сентября украинские корабль управления
"Донбасс" и буксир "Корец" вошли в российскую экономическую зону России у берегов
Крыма. На следующий день они прошли под
Крымским мостом. Судна направляются в
Бердянск для создания военно-морской базы в Азовском море.
Как писали Dni.Ru, украинские судна были взяты под сопровождение кораблей береговой
охраны Пограничной службы ФСБ. Любая внештатная ситуация была полностью
исключена, поскольку за действиями украинских моряков внимательно наблюдала российская
сторона.