Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Гольяново разыскивают пропавшего без вести Тришина Максима Дмитриевича, 31.05.1996 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Гольяново разыскивают пропавшего без вести Тришина Максима Дмитриевича, 31.05.1996 года рождения, уроженца г. Москва, местонахождение которого неизвестно с 21 сентября 2018 года.Приметы: на вид 22 года, рост 175-180 см, худощавое телосложение, волосы русые, короткие.Был одет: черная толстовка с капюшоном, синие брюки в клетку, белые кроссовки.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам (495) 965-14-01; (495) 965-22-48, 8(495)467-63-47, 8(495)467-37-59 в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73