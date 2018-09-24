Очередной эпизод брачного шоу Замуж за Бузову завершился грязной дракой одного из кандидатов на сердце поющей ведущей сразу с тремя соперниками. Зачинщик потасовки Валентин Коробков объяснил мотив своего скандального поведения.

Очередной эпизод брачного шоу "Замуж за Бузову" завершился грязной дракой одного из кандидатов на сердце поющей ведущей сразу с тремя соперниками. Зачинщик потасовки Валентин Коробков объяснил мотив своего скандального поведения.Валентин Коробков считается одним из самых таинственных участников телепроекта "Замуж за Бузову". У мужчины был свой бизнес, однако он потерпел неудачу и пошел работать в общепит. Ольга обратила внимание на Валентина. и они даже несколько раз оставались наедине. Видимо, такое внимание Бузовой к Коробкову взволновало прочих участников шоу, поэтому они решили выяснить всю поднаготную фаворита артистки.Так, Евгений Назаров нашел компромат на Коробкова и намекнул на то, что тот мог быть судим в середине 2000-х годов, в разговоре с другими претендентами на Бузову. Он написал ей записку, а перед церемонией поцелуев Ольга поговорила с ним. Тот заявил, что готов предоставить ей доказательства своих слов. Общение с двумя другими ухажерами не внесло ясности, и тогда Бузова решила поговорить с самим Коробковым.Валентин признался, что у него были проблемы с законом. А затем попросил подождать ее пять минут. После этого он спустился к остальным мужчинам, снял пиджак и в приказном тоне сказал им подняться. Александр Гринев немедленно бросился на Коробкова, и завязалась потасовка. На этом выпуск шоу завершился.Можно представить, как изнывают от любопытства поклонники передачи. Валентин Коробков решил внести ясность. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он опубликовал свою фотографию и прокомментировал информацию о судимости и прочих грехах."Я не сидел в тюрьме. Я не судим. Да, мне приходилось нарушать закон. Но я порядочный мужчина и поступать по справедливости для меня важнее всего. Иногда даже важнее закона. Мне 34 и меня уже не исправить", – написал Коробков.