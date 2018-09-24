Заведение только открылось после ремонта

Заведение только открылось после ремонтаГуляющие по центру города владимирцы заметили белый дым, который шел из одного из местных кафе. Произошло это вечером 22 сентября.В пресс-службе МЧС рассказали, что вызов с информацией о задымлении на Большой Московской поступил в 21:07. Туда незамедлительно выехали спасатели.Первое подразделение было на месте уже через 3 минуты. Пожар удалось потушить в 21:25. Общая площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра. Никто не пострадал.К ликвидации последствий пожара привлекались 8 единиц техники и 26 человек.