Кондуктор упала из-за резкого торможения троллейбуса и ударилась головой

Кондуктор упала из-за резкого торможения троллейбуса и ударилась головойКовровский городской суд присудил женщине, которая работала кондуктором троллейбуса, компенсацию за полученную на рабочем месте травму, сообщается на сайте суда.Женщина работала в транспортной организации ООО «УТТ города Коврова». В апреле 2018 года с ней произошел несчастный случай. Водитель троллейбуса №2 резко затормозил из-за того, что его подрезала «Волга». В результате кондуктор упала на задней площадке и сильно ударилась головой.Женщину доставили в центральную городскую больницу Коврова. Врачи поставили диагноз: ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. После лечения пострадавшая по состоянию здоровья не смогла продолжить работать кондуктором.Истица просила взыскать с бывшего работодателя компенсацию морального вреда в размере 450 000 рублей. Суд удовлетворил ее требования частично, присудив 120 000 рублей.