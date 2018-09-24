Продавец-кассир столичного супермаркета, расположенного на улице Молостовых, совершила розничную продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку...

В районе Ивановское инспекторы отдела по делам несовершеннолетних привлекли к уголовной ответственности кассира супермаркета за продажу алкоголя несовершеннолетним.Полицейские установили, что продавец-кассир столичного супермаркета, расположенного на улице Молостовых, совершила розничную продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку без требования предоставить документы, позволяющие установить его возраст.Кроме того, инспекторы ПДН установили, что двумя неделями ранее женщина уже была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей за совершение аналогичного административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Дознанием ОМВД России по району Ивановское в отношении 36-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73