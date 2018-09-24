Участник аварии с Димой Биланом рассказал, что произошло в тот день. По словам водителя, ДТП едва не завершилось трагедией.

Участник аварии с Димой Биланом рассказал, что произошло в тот день. По словам водителя, ДТП едва не завершилось трагедией.Авария произошла поздним вечером. Москвич возвращался домой с работы, на Ленинском проспекте остановился на красный сигнал светофора, а через секунду почувствовал сильный удар."Подлетел. Вместе как бы подлетели и чуть-чуть носом... У меня есть подушки, но я не знаю, почему они не раскрылись. А у него раскрылись – я заглянул в машину", – растеряно описывает первые секунды после ДТП мужчина.Судя по кадрам с места аварии, Билан вел себя спокойно, сам вызвал ГИБДД, скорую помощь и пожарных. А потом просто стоял у своего Ford Mustang за шесть миллионов рублей.Иномарка получила незначительные повреждения – слегка помялся бампер, пара царапин. У машины, в которую врезался артист, все гораздо плачевнее – багажник всмятку, разбиты фары, множество царапин."Сначала скорая приехала, потому что все задымилось. Машина у него чуть-чуть задымилась, да, потому что он все-таки носом врезался", – рассказал второй участник ДТП в программе НТВ "Ты не поверишь".Появились предположения, что Билан был пьян, но второй водитель опроверг эти домыслы. Он заявил, что певец ехал с дамой. Мужчина не смог распознать незнакомку в машине Димы. "Он с девушкой со своей был или с подругой, я не знаю просто... Все хорошо было, он не был пьян", – отметил водитель.Напомним, 18 сентября стало известно, что Дима Билан попал в ДТП. Певец двигался по Ленинскому проспекту, находясь за рулем Ford Mustang. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в двигавшуюся перед ним легковушку Hyundai. К счастью, никто не пострадал.