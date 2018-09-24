Крупные логистические компании и складские комплексы не могут работать без необходимого технического оснащения. Одним из необходимых элементов такого оснащения являются вилочные погрузчики – техника, которая упрощает и ускоряет процесс перемещения грузов, выполнения погрузочно-разгрузочных работ на складе и за его пределами.

Вилочные электропогрузчики - лучший выбор для современного складаКрупные логистические компании и складские комплексы не могут работать без необходимого технического оснащения. Одним из необходимых элементов такого оснащения являются вилочные погрузчики – техника, которая упрощает и ускоряет процесс перемещения грузов, выполнения погрузочно-разгрузочных работ на складе и за его пределами. Вилочные погрузчики бывают бензиновыми, дизельными и электрическими. Последние пользуются особым спросом, поскольку обладают неоспоримыми преимуществами.Высокая производительностьКачественный фирменный одного из ведущих производителей техники для склада поможет сделать работу с грузами максимально удобной и эффективной. Такая техника имеет высокую грузоподъёмность и подходит для работы с тяжеловесными и лёгкими грузами. В зависимости от модели, вилочные погрузчики с электрическим приводом всемирно известного бренда могут поднимать грузы до 3 тонны на высоту до 8,5 метров. Такое оборудование отлично зарекомендовало себя как в условиях небольших складов, так и в крупных комплексах по логистике и ответственному хранению грузов. Электрические вилочные погрузчики комплектуются мощными аккумуляторными батареями с большим временем автономной работы. Это позволяет активно работать без частой подзарядки аккумуляторов.Доступная цена на погрузчикиЭлектрические погрузчики предлагаются по доступным ценам, при условии обращения к поставщику, который заказывает оборудование напрямую с заводов изготовителей. Выгодная покупка вилочных погрузчиков для склада позволяет сэкономить бюджет и выйти на более высокий уровень экономической эффективности. Такое оборудование не только доступно по цене, но и недорогое в обслуживании. Фирменные вилочные погрузчики способны работать десятками лет, и при этом они довольно неприхотливы в уходе. Достаточно выполнять техническое обслуживание раз в один-два года, чтобы поддерживать технику в хорошем рабочем состоянии. Как правило, при соблюдении требований производителя по эксплуатации, фирменные вилочные погрузчики с электрическим приводом не требуют ремонта в течение долгих лет. А потому их эксплуатация является полностью экономически оправданной. Вот почему всё больше компаний с собственными складскими комплексами выбирают оригинальные вилочные погрузчики Yale и других зарекомендовавших себя мировых производителей.