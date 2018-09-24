Между телеведущей Ксенией Собчак и актером Максимом Виторганом произошла ссора в Сети. Супруги обменялись комментариями на глазах у тысяч зрителей.

Между телеведущей Ксенией Собчак и актером МаксимомВиторганом произошла ссора в Сети. Супруги обменялись комментариями на глазах утысяч зрителей.В своем Instagram Ксения опубликовала снимок с заместителемМэра Москвы Максимом Ликсутовым. Телеведущая и чиновник, плотно прижавшись другк другу, делают селфи."Обед с Максимом Ликсутовым. Правильно и хорошо, когдатранспортные проблемы Москвы можно обсудить в таком формате. Спасибо заинтересный и подробный рассказ о планах на ближайшее будущее (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Собчак подснимком.Поклонники Ксении принялись комментировать постзнаменитости. Они выражали свое отношение к проблеме загруженности столичныхдорог. К беседе присоединился Максим Виторган. Судя по его настрою,транспортная система города интересовала его меньше всего."А у всех москвичей будет возможность в таком форматеобсудить транспортные проблемы? Круто. А за обед кто будет платить? Мэрия? Илиможно к себе пригласить на гречку?" – ехидно написал Виторган. "Максим, донестикакой-то вопрос? Платит каждый за себя, а вот город у нас общий, и стоятьчасами в пробках не хочется", – парировала Собчак.Однако такой ответ не устроил актера, он продолжил выяснение отношений:"Как ваш обед связан с нашим стоянием в пробках? Он переставил мигалку на твоюмашину?" Ксения попыталась оправдаться: "Максим, я вообще -то журналист. Ивстречаться с чиновниками формально и неформально-моя работа. Ты ревнуешь? Онсимпатичный, но это был деловой обед, извини. Нет, я обсуждала в тч когдабудет платный проезд в центр и разрешение на покупку машины только при наличиипарковочного места. Еще вопросы?"Максим решил, что последнее слово в этой сцене должноостаться за ним. "Конечно, ревную, он мне тоже нравится. Он милый", – завершилбеседу Виторган.Поклонников очень позабавила перепалка знаменитостей. ПодписчикиСобчак мужского пола встали на сторону ее мужа, видимо из солидарности.