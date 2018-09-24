Между телеведущей Ксенией Собчак и актером Максимом
Виторганом произошла ссора в Сети. Супруги обменялись комментариями на глазах у
тысяч зрителей.
Между телеведущей Ксенией Собчак и актером Максимом
Виторганом произошла ссора в Сети. Супруги обменялись комментариями на глазах у
тысяч зрителей.
В своем Instagram Ксения опубликовала снимок с заместителем
Мэра Москвы Максимом Ликсутовым. Телеведущая и чиновник, плотно прижавшись друг
к другу, делают селфи.
"Обед с Максимом Ликсутовым. Правильно и хорошо, когда
транспортные проблемы Москвы можно обсудить в таком формате. Спасибо за
интересный и подробный рассказ о планах на ближайшее будущее (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Собчак под
снимком.
Поклонники Ксении принялись комментировать пост
знаменитости. Они выражали свое отношение к проблеме загруженности столичных
дорог. К беседе присоединился Максим Виторган. Судя по его настрою,
транспортная система города интересовала его меньше всего.
"А у всех москвичей будет возможность в таком формате
обсудить транспортные проблемы? Круто. А за обед кто будет платить? Мэрия? Или
можно к себе пригласить на гречку?" – ехидно написал Виторган. "Максим, донести
какой-то вопрос? Платит каждый за себя, а вот город у нас общий, и стоять
часами в пробках не хочется", – парировала Собчак.
Однако такой ответ не устроил актера, он продолжил выяснение отношений:
"Как ваш обед связан с нашим стоянием в пробках? Он переставил мигалку на твою
машину?" Ксения попыталась оправдаться: "Максим, я вообще -то журналист. И
встречаться с чиновниками формально и неформально-моя работа. Ты ревнуешь? Он
симпатичный, но это был деловой обед, извини. Нет, я обсуждала в тч когда
будет платный проезд в центр и разрешение на покупку машины только при наличии
парковочного места. Еще вопросы?"
Максим решил, что последнее слово в этой сцене должно
остаться за ним. "Конечно, ревную, он мне тоже нравится. Он милый", – завершил
беседу Виторган.
Поклонников очень позабавила перепалка знаменитостей. Подписчики
Собчак мужского пола встали на сторону ее мужа, видимо из солидарности.