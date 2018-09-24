Сипягин по итогам обработки 100% протоколов набрал 57,03% голосов
Сипягин по итогам обработки 100% протоколов набрал 57,03% голосов
Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин по итогам обработки 100% протоколов набрал 57,03% голосов во втором туре выборов губернатора Владимирской области, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
Действующий глава региона Светлана Орлова
, выдвинутая партией «Единая Россия», набрала 37,46% голосов избирателей. По предварительной информации, в голосовании приняли участие 38,29% избирателей.
Как сообщает со ссылкой на заместителя председателя облизбиркома Сергея Канищева, существенных нарушений в ходе голосования не было. При этом была задержка ввода протоколов в ГАС «Выборы», которая может быть связана с провокацией.
Напомним, что по итогам первого тура выборов губернатора Светлана Орлова
набрала 36,42% голосов избирателей, Владимир Сипягин — 31,36%.