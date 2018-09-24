Кандидат от ЛДПР поблагодарил жителей региона
Кандидат от ЛДПР поблагодарил жителей региона
Владимир Сипягин, победивший на выборах губернатора Владимирской области, выразил благодарность жителям региона за оказанную ему поддержку и пообещал не подвести их.
, - объявил Сипягин в ночь выборов.
Политик добавил, что на протяжении и первого, и второго тура выборов был уверен в своей победе.
, - заявил он.
Днем 24 сентября кандидат от ЛДПР проведет пресс-конференцию, где подведет итоги голосования и ответит на вопросы журналистов.