Кандидат от ЛДПР поблагодарил жителей региона

Кандидат от ЛДПР поблагодарил жителей регионаВладимир Сипягин, победивший на выборах губернатора Владимирской области, выразил благодарность жителям региона за оказанную ему поддержку и пообещал не подвести их., - объявил Сипягин в ночь выборов.Политик добавил, что на протяжении и первого, и второго тура выборов был уверен в своей победе., - заявил он.Днем 24 сентября кандидат от ЛДПР проведет пресс-конференцию, где подведет итоги голосования и ответит на вопросы журналистов.