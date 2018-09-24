Сотрудники в познавательной форме рассказали о тонкостях службы, о правилах личной и общественной безопасности.
Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Владимиру посетили подшефный детский дом имени Карла Либкнехта.
Полицейские в познавательной форме рассказали о тонкостях работы патрульно-постовой и кинологической служб, о правилах личной и общественной безопасности.
Дети познакомились с четвероногими напарниками страж порядка. Кинологи провели показательные выступления, продемонстрировали способности служебных животных. Сотрудники ППС показали ребятам, каким образом собаки задерживают преступников и разыскивают запрещенные предметы.
Мальчишки и девчонки с интересом наблюдали за тем, как безошибочно выполняются команды, отданные как словесно, так и жестами.
Выступление кинологов очень понравилось детям. После мероприятия ребята еще долго делились своими впечатлениями друг с другом и воспитателями.