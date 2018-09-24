Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов рассказал, что в регионах, где недавно прошли выборы губернатора, он планирует формировать коалиционное правительство вместе с партией ЛДПР.
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По его словам, во время выборов коммунисты и либерал-демократы поддерживали друг друга.
А лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил, что договоренность с руководством КПРФ о формировании коалиционных правительств во всех тех субъектах РФ, которыми руководят представители оппозиции, действительно есть.
Напомним, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин по итогам второго тура выборов победил с результатом в 57,03% голосов.