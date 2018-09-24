Пройти вакцинацию в ней может любой желающий

Пройти вакцинацию в ней может любой желающийВо Владимире снова начнет работать мобильный прививочный кабинет. Любой желающий может придти сюда и сделать прививку от гриппа.Пункт вакцинации поставят на парковке возле гипермаркета «Глобус». Он будет работать больше месяца - с 27 сентября по 28 октября. График работы – ежедневно с 10:00 до 17:00. При себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Вакцинация в мобильном пункте проводится только для жителей области, достигших 18 лет.В этом году, по официальным данным, вакцинировать против гриппа планируют 630 тысяч жителей региона – это 45% населения всего региона.А в прошлом году в мобильной «прививочной» бесплатную иммунизацию прошли 2100 жителей области.